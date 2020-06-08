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Çankaya'da kreşler sıkı önlemlerle hizmete açıldı

Çankaya Belediyesi kreşleri hayatın yeni normale dönmesiyle birlikte eğitimlerine bir dizi önlemle başladı.

Elif Duman
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Çankaya Belediyesi kreşleri hayatın yeni normale dönmesiyle birlikte eğitimlerine bir dizi önlemle başladı.

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlere bir süre ara veren Çankaya Belediyesinin kreşleri hayatın normale dönmesiyle birlikte açılmaya başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim-öğretimde olduğu gibi kreşler de salgın boyunca eğitimlerine ara vermişti. Bu süreçte eğitimlerine ara veren Çankaya Belediyesi, hayatın yeni normale dönmesiyle birlikte hijyen kurallarını harfiyen uygulayarak kreşleri tekrar hizmete açtı.

Yeni genelgeyle birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak zorunda olan vatandaşların 3-6 yaş arası çocuklarını bıraktıkları kreşlerde önlemler en üst düzeyde uygulanıyor. Çocukların sağlığını ve güvenliğini her şeyin üstünde tutan Çankaya Belediyesi önlemlere sıkı sıkıya uyuyor.

Hayatın normale dönmesiyle birlikte eğitimlerine kaldığı yerden devam eden Çankaya Belediyesi kreşleri dezenfekte ediliyor. Hijyen şartlarının harfiyen uygulandığı kreşlerde sorumlular, kreşe gelen çocukların ateşini ölçüyor. Çocuklar maskeli ve sosyal mesafe kuralı doğrultusunda okulöncesi eğitimlerine devam ediyor.

Çocukların rahat ve güvenli bir ortamda eğitimlerini almaları için her detayın düşünüldüğü kreşlerde eğitim veren öğretmenler, maskeleriyle çocuklarla belli mesafe gözeterek ilgileniyor.
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Bugün 11:51 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediyeler

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