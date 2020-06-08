Etimesgut Zabıtası'ndan yeni normalleşme denetimleri

Etimesgut Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, COVİD-19'la mücadelede yeni normalleşme süreciyle birlikte tekrar hizmet vermeye başlayan iş yerlerinde denetimlerini artırdı.
Zabıta ekipleri yayımlanan genelgeler doğrultusunda çalışma şartları yeniden belirlenen işletmelerin kurallara uyup uymadıklarını yerinde denetledi.
Ekipler, otel, hamam, spor merkezi, kırathane, bay bayan kuaför, lokanta, kafetarya, market, alışveriş merkezleri içerisindeki iş yerlerinde incelemelerde bulunarak, şartları yerine getirip getirmediklerini kontrol etti.
İşletmelerde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması yönünde esnafı uyaran ekipler, genelgeyle belirlenen kriterlere uymayan esnafa ceza-i müeyyide uyguladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz