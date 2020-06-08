İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden trafiğe ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, paylaşımında, “Trafik kazalarında ölüm oranı geçen yıla göre yüzde 14 azaldı. Ancak geçen hafta, trafik sonuçları beklentimiz aksine olumsuz oldu...” ifadelerini kullandı.
Soylu, “Lütfen emniyet kemeri, sürücünün telefonla konuşmaması, hız ve diğer tüm kurallara uyalım...” ifadelerini de kullanarak vatandaşları trafik kurallarına uyulması yönünde uyardı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz