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“Trafik kazalarında ölüm oranı geçen yıla göre yüzde 14 azaldı”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Trafik kazalarında ölüm oranı geçen yıla göre yüzde 14 azaldı. Ancak geçen hafta, trafik sonuçları beklentimiz aksine olumsuz oldu...” ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, vatandaşları, kurallara uyulması konusunda da uyardı.