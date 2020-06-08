Bakan Pakdemirli’den tarım işçilerine başsağlığı mesajı

Aydın’ın İncirliova Acarlar Mahallesi’nden Karpuzlu ilçesine mısır toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan kamyonet, Ulukonak Mahallesi yakınlarında önüne çıkan ineğe çarparak devrilmişti. Kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı.
Yaşanan kazanın ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kazada hayatını kaybeden Acarlar Mahallesi sakinleri için taziye mesajı yayımladı. Bakan Pakdemirli mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Aydın Karpuzlu’da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren çiftçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum"
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz