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Bakan Pakdemirli’den tarım işçilerine başsağlığı mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın’da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 tarım işçisi için başsağlığı dileğinde bulundu.
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Aydın’ın İncirliova Acarlar Mahallesi’nden Karpuzlu ilçesine mısır toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan kamyonet, Ulukonak Mahallesi yakınlarında önüne çıkan ineğe çarparak devrilmişti. Kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı.

Yaşanan kazanın ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kazada hayatını kaybeden Acarlar Mahallesi sakinleri için taziye mesajı yayımladı. Bakan Pakdemirli mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Aydın Karpuzlu’da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren çiftçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum"

(İHA)

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