10 yıl önce bugün neler oldu - 8 Haziran 2020

DERE TAŞTI, KADIKÖY’Ü SU BASTI

İstanbul Kadıköy’de etkili olan sağanak yağışla birlikte Kurbağalıdere taşınca ilçedeki birçok ev ve işyerinin bodrum katlarını su bastı.

SÜRÜKLENEN KONTEYNERDEN KURTULDULAR

Oto tamirhanesindeki iki otomobil tamamen sulara gömülürken, vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. Dere kenarında işçilerin kaldığı konteynırlar sürüklenirken, burada kalan işçilerin son anda çıkmayı başarması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ASILI KALAN KAMYON KURTARILDI

Eyüp’te yükleme sırasında freni boşalan ve ardından park halindeki bir otomobil ve ev arasında asılı kalan kamyonet güçlükle kurtarıldı.

Kurtarma çalışmaları sırasında bazı itfaiye erleri ezilme tehlikesi geçirdi.

REKOR İÇİN 85 SAAT ŞARKI SÖYLEDİ

Şarkıcı Eryılmaz, rekorlar kitabına girebilmek için 85 saat sahnede kalarak şarkı söyledi Performansını İstanbul 34. Noteri ve 2 farklı kamera önünde sergileyen sanatçıya, tam teşekküllü bir sağlık ekibi eşlik etti. Rekoru kıran şarkıcı tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

MALİLİ GENÇLERİN HORON ŞOVU

Erzurum Cemal Gürsel Spor Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte 15 farklı ülkeden gelen 80 öğrenci çeşitle gösteriler yaptı.

Mali’den gelen 8 öğrencinin yaptığı horon şov izleyenlerden yoğun alkış aldı.

(İHA)