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Gölbaşı Belediyesi Berber ve Kuaförleri Yanlız Bırakmadı! Ücretsiz Dağıtıyor...

Ankara Gölbaşı Belediyesi 11 Mayıs tarihinden bu zamana kadar görevlerini yerine getiren berber ve kuaförlerini yalnız bırakmıyor.
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Ankara Gölbaşı Belediyesi 11 Mayıs tarihinden bu zamana kadar görevlerini yerine getiren berber ve kuaförlerini yalnız bırakmıyor.

Berber ve kuaförlere önlük dağıtıldı

Mesailerini hijyen kuralları uyarak yerine getiren Gölbaşı berber ve kuaförlerin yanında olduğunu her fırsatta dile getiren Gölbaşı Belediyesi, büyük bir emekle işlerini sürdürmeye gayret gösteren berber ve kuaförlere önlük hediye etti.

GÖLBAŞI BELEDİYESİ, BERBER VE KUAFÖRLERİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Tüm berber ve kuaförlerimize sağlık ve bol kazançlar temenni eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Kuaför ve berberlerimiz açıldığı günden bu zamana kadar her zaman yanlarında olduk. Birlikte açtığımız dükkanlarımızı dezenfekte çalışmaları ile bugünlere hazırladık.

Ankara Gölbaşı sınırları içerisinde faaliyet gösteren çok kıymetli berber ve kuaför kardeşlerimizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Dezenfeksiyon işlemlerine devam ederek, hijyen kitlerimizi ulaştıracağımızı bildirmek isterim. Bu zorlu şartlar altında, Gölbaşı Belediyesi her zaman yanınızda!” açıklamasında bulundu.

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