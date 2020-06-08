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Türk Konseyi Sağlık Komitesi toplandı

Türk Konseyi Sağlık Koordinasyon Komitesinin ilk toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
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Türk Konseyi Sağlık Koordinasyon Komitesinin ilk toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıya Sağlık Bakanlığı adına Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe katıldı. Toplantıda, COVID-19 pandemisiyle mücadelede üye ve gözlemci ülkeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinde anahtar öneme sahip konular ele alındı.

Bakan Yardımcısı Meşe, salgının dünyada ortaya çıktığı ilk günden itibaren Türkiye’de başarıyla uygulanan, birçok ülke ve uluslararası kuruluş tarafından dikkatle izlenen çalışmalar ve normalleşme süreci hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Daimi ortak veri tabanı ve epidemiyolojik izleme sisteminin kurulması konusunda Bakanlık bünyesinde büyük bir data çalışması yürütüldüğünü söyleyen Meşe, bu çalışmanın sonuçlarını yakın zamanda üye ülkeler ile paylaşılabileceğini vurguladı.

KONSEY ÜLKELERİ ARASINDA ORTAK AŞI ÇALIŞMALARINA TÜRKİYE LİDERLİK EDECEK

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Türkiye’de Covid-19 aşı çalışmalarının devam ettiğini ve hayvan testlerine başlandığını vurguladı.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ise dünya gündemini meşgul eden önemli konuya Türkiye’nin öncülük etmesinin büyük önem arz ettiğini ve Konsey Sekreteryası olarak bunu desteklediklerini ifade etti. Öneri diğer ülkelerce de kabul edildi.

“TÜRK KONSEYİ SAĞLIK BİLİM KURULU OLUŞTURULDU”

Toplantıda, üye ve gözlemci ülkeleri arasında oluşturulması planlanan Sağlık Bilim Kurulu için farklı branşlardan belirlenecek her ülkeden 10 bilim insanının kurula dahil edilmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, oy birliğiyle Türk Konseyi Bilim Kurulunun başkanlığına seçildi.

“USHAŞ TÜRK KONSEYİ’NE AÇILIYOR”

Toplantının önemli maddelerinden biri de Türk Konseyi üye ve gözlemci ülkeleri arasında tedarik zinciri kurulması çalışmaları oldu. Toplantıda, Sağlık Bakanlığına bağlı USHAŞ’ın (Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.) pandemi döneminde üstlendiği rol detaylarıyla ele alındı. USHAŞ’ın ilaç, tıbbi malzeme, tıbbi cihaz, kozmetik, sağlık bilgi sistemleri, sağlık yatırımları ve hizmet alımları, sağlık personeli eğitimi, uluslararası organizasyonlar ve sağlık turizmi konularında üye ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yeterli donanıma sahip olduğunu vurgulandı.

İzmir Urla’daki tarihi Karantina Adası Türk Konseyi eğitim çalışmalarına ev sahipliği yapacak

Toplantıda ele alınan bir diğer konu, COVID-19 ve diğer enfeksiyonlara karşı sağlık çalışanlarına yönelik online eğitimlerin düzenlenmesi ve bilim kurullarının video konferans yöntemi ile bir araya gelerek tecrübe paylaşımı yapması oldu. Bakan Yardımcısı Meşe, İzmir Urla’da bulunan tarihi Karantina Adası’nda konsey üyesi ve gözlemci üye ülkelerden sağlık profesyonelleri ve bilim insanlarının katılımı ile yüz yüze bir eğitim programı gerçekleştirme konusunda Türkiye olarak ev sahipliği yapabileceklerini vurguladı. Üye ülkelerce de kabul gören öneri sonrasında ikinci eğitim programının Macaristan tarafından üstlenilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

(İHA)

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