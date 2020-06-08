Bugün 23:01 TSİ- Gündem
"Libya’da dengeler değişti"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya’da dengeler değişti. Hedef Sirte’nin çevresini alarak Sirte’yi kontrol etmek."
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya’da dengeler değişti. Hedef Sirte’nin çevresini alarak Sirte’yi kontrol etmek."
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz