Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:01 TSİ- Gündem G: Bugün 11:02 TSİ

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden esnafa hijyen desteği

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tüm odalara ULV Cihazı Dezenfektan Makinası ile kolonya, el antiseptiği ve  maskeden oluşan hijyen paketi dağıttı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tüm odalara ULV Cihazı Dezenfektan Makinası ile kolonya, el antiseptiği ve  maskeden oluşan hijyen paketi dağıttı. Salgınla  mücadele kapsamında odalara ve üyelere destek olmaya devam ettiklerini belirten ANKESOB Başkanı Yiğiner, "Tedbirlerimizi sıkı sıkıya uygulamalıyız." dedi.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (ANKESOB) bağlı faaliyet gösteren meslek odalarına, yeni Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ortam dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılmak üzere ULV Cihazı Dezenfektan Makinası ile kolonya, el antiseptiği ve  maskeden oluşan hijyen paketlerinin dağıtımı yapıldı.

ANKESOB olarak Koronavirüsten korunmak için gerekli tüm tedbirleri  almaya ve bu kapsamda esnaf ve sanatkarlara destek olmaya devam ettiklerini belirten ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner, "Ülkemizde, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele için getirilen kısıtlamalar 1 Haziran'dan itibaren gevşetildi. Ülke olarak yeni bir normalleşme sürecine girdik. Hayat kontrollü olarak normale dönüyor. Salgınla mücadele sürecinde kapalı olan çok çeşitli meslek grubunda yer alan esnaf ve sanatkarlarımız esneklikten yararlanarak, dükkanlarını açtı. İşletme sahibi 65 yaş üstü esnaf ve sanatkarlarımız için de işlerinin başında olabilme imkanı getirildi. Bu süreçte tedbirleri elden bırakmadan Koronavirüs tehlikesinden kurtuluncaya kadar normalleşme süreci kapsamında alınan yeni kararlara eksiksiz uymalıyız." dedi. 

ULV CİHAZI İLE DEZENFEKTAN

Esnaf ve sanatkar işyerlerinde Koronavirüse karşı alınan koruyucu tedbirlerin  önemine vurgu yapan Başkan Yiğiner, "Koronavirüsten tamamen kurtulabilmemiz; maske kullanımına, hijyene verdiğimiz öneme ve sosyal mesafeye uygun hareket etmemize bağlı. Koronavirüsle mücadele tedbirlerimizi sıkı sıkıya uygulamalıyız. ANKESOB olarak bizler de pandemi döneminde virüsle mücadele kapsamında odalarımıza, esnaf ve sanatkarlarımıza destek olduk, olmaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda son dönemde Ankara il merkezi ve ilçelerinde faaliyet gösteren meslek odalarımıza; hem odada hem de bölgelerinde ihtiyaç duyulan esnaf ve sanatkar işyerlerinde ortam dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılmak üzere ULV Cihazı Dezenfektan Makinası dağıtımlarımızı tamamladık. Bununla birlikte kolonya, el antiseptiği ve  maske gibi hijyen malzemelerinden oluşan yardım paketlerini de tüm odalarımıza ulaştırdık

Bu zorlu süreci hep birlikte el ele vererek atlatacağımıza, güzel günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Tüm önlemlere sıkı sıkıya uyarak bu zorlu süreci olabildiğince en az zararla atlatmış olarak inşallah normal hayatımıza geri döneceğiz." ifadelerini kullandı. 

Bugün 11:01 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
10 yıl önce bugün neler oldu - 8 Haziran 2020 mask
10 yıl önce bugün neler oldu - 8 Haziran 2020
Bakan Pakdemirli’den tarım işçilerine başsağlığı mesajı mask
Bakan Pakdemirli’den tarım işçilerine başsağlığı mesajı
“Trafik kazalarında ölüm oranı geçen yıla göre yüzde 14 azaldı” mask
“Trafik kazalarında ölüm oranı geçen yıla göre yüzde 14 azaldı”
Son 24 saatte korona virüsten 23 kişi hayatını kaybetti! İşte Son Rakamlar mask
Son 24 saatte korona virüsten 23 kişi hayatını kaybetti! İşte Son Rakamlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara paylaşımı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara paylaşımı
Bakan Kasapoğlu’ndan anlamlı Zarifoğlu paylaşımı mask
Bakan Kasapoğlu’ndan anlamlı Zarifoğlu paylaşımı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Esra Erol'da Baba ve Oğul Şoku Milyonları Bayılttı! DNA Testi Açıklanır Açıklanmaz... mask
Esra Erol'da Baba ve Oğul Şoku Milyonları Bayılttı! DNA Testi Açıklanır Açıklanmaz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara paylaşımı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara paylaşımı
Son 24 saatte korona virüsten 23 kişi hayatını kaybetti! İşte Son Rakamlar mask
Son 24 saatte korona virüsten 23 kişi hayatını kaybetti! İşte Son Rakamlar
Bakan Koca’nın uyarısına rağmen dehşete düşüren görüntüler mask
Bakan Koca’nın uyarısına rağmen dehşete düşüren görüntüler
Ankara'da 2.5 ay sonra sınırlamasız ilk hafta sonu! Kurallara Uyulmaması halinde ... mask
Ankara'da 2.5 ay sonra sınırlamasız ilk hafta sonu! Kurallara Uyulmaması halinde ...
Son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybetti! İşte Son Rakamlar mask
Son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybetti! İşte Son Rakamlar

GALERİ

Günün Özeti - 8 Haziran 2020 mask
Günün Özeti - 8 Haziran 2020
Ankara'da O Bölgeye 9 Kilometrelik Yeni Bulvar! Çalışmalar Başladı... mask
Ankara'da O Bölgeye 9 Kilometrelik Yeni Bulvar! Çalışmalar Başladı...
Günün Özeti - 7 Haziran 2020 mask
Günün Özeti - 7 Haziran 2020
Silahlı kavgaya bekçi müdahalesi - Video Haber mask
Silahlı kavgaya bekçi müdahalesi - Video Haber
Ankara Mezarlıklara ulaşmak dijital ortamda artık daha kolay mask
Ankara Mezarlıklara ulaşmak dijital ortamda artık daha kolay
Virüsü unuttular, yolu kapatıp oyun havası oynadılar mask
Virüsü unuttular, yolu kapatıp oyun havası oynadılar
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL