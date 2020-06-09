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10 yıl önce bugün neler oldu - 9 Haziran 2020

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
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HAİTİ DEPREMİNDE 230 BİN KİŞİ ÖLDÜ

Haiti’de 230 bin kişinin hayatını kaybettiği 7.0 büyüklüğündeki depremle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde başkanlık sarayının yıkılış anı saniye saniye görüntülenirken, depremden kaçan insanların yaşadığı korku ve panik felaketin büyüklüğünü bir kez daha ortaya koydu.

ERDOĞAN İSRAİL VAHŞETİNİ ANLATTI

Başbakan Recep Tayip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen etkinlikte İsrail’in yaptığı vahşetleri anlattı.

Erdoğan, İsrail askerlerinin yardım götüren insanları bile hedef aldığını bildirdi.

UZAY VE HAVACILIK FUARINA BÜYÜK İLGİ

Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılan “Uluslararası Uzay ve Havacılık Fuarı” büyük ilgi gördü.

250 bin metrekarelik alanda kurulan fuara, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 47 ülkeden bin 153 firma katıldı.

THY, İKRAMDA DÜNYANIN EN İYİSİ SEÇİLDİ

En iyi havacılık şirketleri sıralamasında Türk Hava Yolları’nın ikram şirketi Turkish Doko ekonomi sınıfında verdiği ikram hizmeti ile dünyanın en iyisi seçildi.

Türk Hava Yolları yönetimi ödülü pasta keserek kutladı.

(İHA)

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