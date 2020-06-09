Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:07 TSİ- Belediyeler G: Bugün 12:09 TSİ

Mamak'tan farkındalık yaratan proje

Uyguladığı tarım projeleriyle Mamak’ı üretimin merkezi yapan Mamak Belediyesi, Gökçeyurt mahallesinde uyguladığı Ekolojik Köy Projesi kapsamında gerçekleştirdiği meyve sebze ekiminin yanı sıra Üreğil Millet Bahçesi’nde de tarım alanı oluşturdu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Uyguladığı tarım projeleriyle Mamak’ı üretimin merkezi yapan Mamak Belediyesi, Gökçeyurt mahallesinde uyguladığı Ekolojik Köy Projesi kapsamında gerçekleştirdiği meyve sebze ekiminin yanı sıra Üreğil Millet Bahçesi’nde de tarım alanı oluşturdu. 3.5 dönümlük alan üzerinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında kavun karpuzdan patlıcana, biberden domatese birçok sebze toprakla buluştu.

Dört mevsim üretim

Verimli toprakları ve çalışkan insanlarıyla farklı bir sosyal yaşantıya sahip olan Mamak’ın yerli ve milli üretimde örnek ve öncü bir ilçe olması adına tarımsal projelere ayrı bir önem verdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ekiplerimiz çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürmekte olup, dikilen fidanlarla birlikte alanımız çok güzel bir görüntüye kavuştu. Bugün yaşadığımız pandemik salgın bir kez daha tarım ve yerli üretimin ne denli önemli olduğunu bize gösterdi. İlçemizde tarımın daha fazla gelişmesi, üretimin desteklenmesi, halkımızın daha fazla sağlıklı ve doğal ürünler tüketmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz dikkat çekici ve farkındalık yaratan hizmetlerimizle yerli ve milli üretimde marka olma yolunda hızla ilerliyoruz. Tarım projelerimiz toprak kokusu özleyenlerin adresi olacak” dedi. 

Üreğil Millet Bahçesinde oluşturulan tarım alanına 684 adet kavun ve karpuz fidesi, 450 adet salatalık fidesi, 1690 adet biber fidesi, 1010 adet domates fidesi, 960 adet patlıcan fidesi, fasulye, mısır ekilirken, 4794 adet de fide dikimi gerçekleştirildi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çankaya'da koronavirüse karşı çalışmalar devam ediyor mask
Çankaya'da koronavirüse karşı çalışmalar devam ediyor
YKS sınavı öncesi Gölbaşı okulları sınava hazırladı mask
YKS sınavı öncesi Gölbaşı okulları sınava hazırladı
Ankara’nın Koronavirüsle Mücadelesi Dünya Gündeminde mask
Ankara’nın Koronavirüsle Mücadelesi Dünya Gündeminde
Belediye Meclisi toplandı, sosyal mesafe ayrıntısı dikkat çekti... mask
Belediye Meclisi toplandı, sosyal mesafe ayrıntısı dikkat çekti...
Yenimahalle’de Kreş ve Gündüz Bakımevi ön kayıtları başladı mask
Yenimahalle’de Kreş ve Gündüz Bakımevi ön kayıtları başladı
Başkan Altınok: ''Türkiye’nin en itibarlı belediyesiyiz'' mask
Başkan Altınok: ''Türkiye’nin en itibarlı belediyesiyiz''
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde iş sağlığı ve güvenliği öncelik mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde iş sağlığı ve güvenliği öncelik
Akyurt'tan hanımlara müjde! Temeli atıldı... mask
Akyurt'tan hanımlara müjde! Temeli atıldı...
Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ne bir ödül daha… mask
Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ne bir ödül daha…
Beypazarı Belediyesi’nden gençlere sınav desteği mask
Beypazarı Belediyesi’nden gençlere sınav desteği

Bugün 12:07 TSİ Ankara/ Mamak- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Akyurt'tan hanımlara müjde! Temeli atıldı... mask
Akyurt'tan hanımlara müjde! Temeli atıldı...
Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ne bir ödül daha… mask
Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ne bir ödül daha…
Gölbaşı Belediyesi Berber ve Kuaförleri Yanlız Bırakmadı! Ücretsiz Dağıtıyor... mask
Gölbaşı Belediyesi Berber ve Kuaförleri Yanlız Bırakmadı! Ücretsiz Dağıtıyor...
Başkan Şimşek'ten tarıma katkı mask
Başkan Şimşek'ten tarıma katkı
Pursaklar’a dört yeni proje mask
Pursaklar’a dört yeni proje
Etimesgut Zabıtası'ndan yeni normalleşme denetimleri mask
Etimesgut Zabıtası'ndan yeni normalleşme denetimleri
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Esra Erol'da Baba ve Oğul Şoku Milyonları Bayılttı! DNA Testi Açıklanır Açıklanmaz... mask
Esra Erol'da Baba ve Oğul Şoku Milyonları Bayılttı! DNA Testi Açıklanır Açıklanmaz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara paylaşımı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara paylaşımı
Son 24 saatte korona virüsten 23 kişi hayatını kaybetti! İşte Son Rakamlar mask
Son 24 saatte korona virüsten 23 kişi hayatını kaybetti! İşte Son Rakamlar
Bakan Koca’nın uyarısına rağmen dehşete düşüren görüntüler mask
Bakan Koca’nın uyarısına rağmen dehşete düşüren görüntüler
Ankara'da 2.5 ay sonra sınırlamasız ilk hafta sonu! Kurallara Uyulmaması halinde ... mask
Ankara'da 2.5 ay sonra sınırlamasız ilk hafta sonu! Kurallara Uyulmaması halinde ...
Son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybetti! İşte Son Rakamlar mask
Son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybetti! İşte Son Rakamlar

GALERİ

Günün Özeti - 8 Haziran 2020 mask
Günün Özeti - 8 Haziran 2020
Ankara'da O Bölgeye 9 Kilometrelik Yeni Bulvar! Çalışmalar Başladı... mask
Ankara'da O Bölgeye 9 Kilometrelik Yeni Bulvar! Çalışmalar Başladı...
Günün Özeti - 7 Haziran 2020 mask
Günün Özeti - 7 Haziran 2020
Silahlı kavgaya bekçi müdahalesi - Video Haber mask
Silahlı kavgaya bekçi müdahalesi - Video Haber
Ankara Mezarlıklara ulaşmak dijital ortamda artık daha kolay mask
Ankara Mezarlıklara ulaşmak dijital ortamda artık daha kolay
Virüsü unuttular, yolu kapatıp oyun havası oynadılar mask
Virüsü unuttular, yolu kapatıp oyun havası oynadılar
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL