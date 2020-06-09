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“İş Kulüplerinde online olarak 2 bin 613 gencimize eğitim verdik”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işgücü piyasasına katılmak için hazırlık yapan öğrencilere ve iş arayanlara, İş Kulüplerinde online eğitim verdiklerini açıkladı.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ülkemizde ilk korona virüs vakasının görülmesinin ardından milyonlarca çalışana destek olduklarını, bununla birlikte İş Kulüplerinde verilen yüz yüze eğitimi elektronik ortama taşıyarak, gençlere ve iş arayanlara da desteğin sürdüğünü bildirdi.

İŞKUR tarafından verilen bu eğitimlerde iş arayanları işgücü piyasasına hazırladıklarını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “İş Kulübü eğitimlerimizde özgeçmiş hazırlama, kariyer planlaması ve iş görüşmesinde yapılması gerekenler gibi konuları katılımcılara aktarıyoruz” dedi.

2 BİN 613 GENÇ ONLİNE EĞİTİMDEN YARARLANDI

COVID-19 pandemi süreci nedeniyle iş arayanlara yönelik online eğitimler düzenlediklerini belirten Bakan Selçuk, “İş arama becerilerinin geliştirildiği bu eğitimler hem gençlerimiz hem de iş arayan vatandaşlarımız için önemli. Toplamda 2 bin 613 gencimiz bu eğitimden yararlandı. Hedefimiz bu eğitimleri online olarak Türkiye geneline yayarak daha çok vatandaşımıza ulaşmak” ifadelerini kullandı.

EĞİTİMLERE ÜNİVERSİTELER DESTEK OLDU

Eğitimlere iş arayan vatandaşların yanı sıra üniversiteleri de paydaş kıldıklarının altını çizen Bakan Selçuk şu detayları paylaştı:

"Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan İş Kulübü; Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi ve TED Üniversitesi öğrencilerine yönelik İş Kulüpleri Eğitimi düzenledi. Bu online eğitime bin 102 gencimiz katıldı."

(İHA)

Bugün 12:33 TSİ İHA Ankara- Gündem

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