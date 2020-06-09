Çankaya'da koronavirüse karşı çalışmalar devam ediyor

Çankaya Belediyesinin koronavirüse karşı halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaları devam ediyor. Çankaya Belediyesi ilaçlama birimi ekipleri, tekrar ibadete açılan camilerin yanı sıra kamu kurumları, eczaneler, aile sağlığı merkezleri, taksiler ve taksi durakları, kuaför ve berber salonlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, Çankaya ilçesinde 5 bin 134 bina, 7 bin 255 aracı 120 ton solüsyon ile dezenfekte çalışması yaptı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: “Türkiye’de açıklanan ilk vakadan itibaren halkımızın sağlığı için çalışmalarımıza başladık, yeni normale dönmeye başladığımız bu süreçte yine her alanda dezenfekte çalışmalarımıza devam ediyoruz.“

Çankaya Belediyesinin yeni tip koronavirüse karşı ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çankaya’da vatandaşların sürekli kullandığı alanlar öncelikli olmak üzere birçok noktada çalışma yapan Çankaya Belediyesi ilaçlama birimi ekipleri, muhtarlık, taksi durakları ve taksiler, Aile Sağlığı Merkezleri, eczaneler, kamu kurumları, kuaför ve berber gibi alanları dezenfekte etti. Ekipler, tekrar ibadete açılan 45 cami ile 72 sokak ve caddede dezenfekte çalışması yaptı. Çankaya Belediyesi ilaçlama birimi ekipleri, 120 ton solüsyon kullanarak, toplam 5 bin 134 bina ve 7 bin 255 aracı dezenfekte etti.

Salgın hastalıkla mücadele çalışmalarına ilk vakanın görülmesiyle birlikte başladıklarını açıklayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Türkiye’de açıklanan ilk vakanın ardından hemen çalışmalarımıza başladık. Yeni normale dönmeye başladığımız bu süreçte yine her alanda dezenfekte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hem sağlık hem de ekonomik açıdan sürdürdüğümüz çalışmalarımızda halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza yeni normale dönmekle birlikte daha dikkatli ve tedbirli davranmalarını rica ediyorum. Maske ve mesafe kuralına mutlak suretle uyalım” diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yeni tip koronavirüsü pandemi ilan etmesinden bu yana çalışmalarını sürdüren İlaçlama Birimi ekipleri, Çankaya Belediye Başkanlığından başlamak üzere belediyenin tüm birimlerini, okul, muhtarlık, taksi durakları ve taksiler, Aile Sağlığı Merkezleri, eczaneler, kuaför ve berber salonları, kamu kurumları gibi alanları dezenfekte etti.

UÇKUNLA MÜCADELEYE DEVAM

Hava sıcaklıklarının artmasıyla uçkunla mücadele çalışmasına devam eden Çankaya Belediyesi İlaçlama birimi ekipleri, toplum sağlığını tehdit edecek sivrisinek, karasinek gibi kent zararlılarının üremelerini ortadan kaldırmak için ilçede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalarında insan sağlığına ve doğaya zarar vermeyen ilaçlar kullanan Çankaya Belediyesi, ilçe sınırlarında belirlenen 24 jit alanında (bataklık, su birikintisi) çalışmalarını sürdürüyor.