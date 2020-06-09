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18 yaş altı yasağı kalktı! 65 yaş üstü ise her gün belli saatlerde çıkacak

18 yaş altı ve 65 üstü vatandaşlarımıza müjdeli haber.... Son dakika haber detayı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini söyledi.

Erdoğan: "18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

- Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacaktır'

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni normal' dediğimiz düzenin bir süre daha devam edeceği gerçeğine kendimizi alıştırmalıyız

- 18 yaş altı kısıtlama ebeveynleriyle birlikte olma şartıyla tümüyle kaldırıldı

-Cumhurbaşkanı Erdoğan: 65 yaş üstü vatandaşlar haftanın her günü 10:00 ila 20:00 saatleri arası dışarı çıkabilecek

 -Lokanta ve kafelerin kapanış saati 24 oldu

Önceki gün vefat eden, vefat yıldönümlerinde özlemle yadettiğimiz Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'na bir kez daha Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum.

Bu şahirlerimiz sadece kendi dönemlerini değil nesilleri etkisi altında bırakmış iki büyük gönül insanıdır.

Müteffekkiri, sanatçısı, şairi, yazarı azalan millet kalbi ve damarları kurayan bir insan gibidir. Bir süre sonra yok oluşu kaçınılmazdır. Bu bakımdan medeniyetimizin sembolleri olan değerlerimize sahip çıkarken yeni değerler yetiştirmenin de çabası içinde olmalıyız.

Uzun bir aradan sonra yüzyüze gerçekleştirdiğimiz kabine toplantımız az önce sona erdi.

ATTIĞIMIZ ADIMLARI ÇOK YÖNLÜ DEĞERLENDİRDİK

Toplantımızda normalleşme takvimi çerçevesinde attığımız adımların çok yönlü değerlendirmesini yaptık. Özellikle Avrupa ile karşılaştırdığında en az kısıtlama, can kaybıyla atlattığımız bir gerçektir. Bu musibetin kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske, mesafe, temizlik ilkeleri çerçevesinde düzenlememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum..

Bugün 19:29 TSİ - Gündem

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