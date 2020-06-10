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Kuzey Irak’a hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK’lı terörist daha ani hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi."
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(İHA)

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