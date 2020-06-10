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10 yıl önce bugün neler oldu - 10 Haziran 2020

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
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KORSAN KİTAP VE DVD OPERASYONU

İzmir polisi Türkiye’nin en büyük korsan kitap ve CD operasyonuna imza attı.

İzmir merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda 4 milyonun üzerinde korsan kitap ve 10 milyondan fazla CD ve DVD ele geçirildi.

SAMSUN’DA CHP’DEN TOPLU İSTİFA

Cumhuriyet Halk Partisi Samsun İl Başkanı Yılmaz Türkoğlu, kendisi ile birlikte toplam 13 kişinin CHP İl Başkanlığı ve il yönetimindeki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

KENAN SOFUOĞLUNDAN MOTOSİKLET ŞOV

Motosiklet sporlarında dünya şampiyonu olan Kenan Sofuoğlu, Kocaeli’nde gösteri sürüşü yaptı.

Seyirciler Sofuoğlu’nun şovunu adeta nefesini tutarak izledi.

BURSA VE ARDAHAN KARDEŞ ŞEHİR OLDU

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Ardahan Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

(İHA)

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