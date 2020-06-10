Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:11 TSİ- Belediyeler G: Bugün 11:12 TSİ

Sincan Vatandaşlara Sera Park'a yeniden kavuştu - Ankara

Sincan Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Sera Park yeniden ziyarete açıldı. Vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak parkta yürüyüş yaptı, temiz havanın keyfini çıkardı.
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

SİNCANLI VATANDAŞLAR SERA PARK’A YENİDEN KAVUŞTU

VATANDAŞLAR YEMYEŞİL SERA PARK’TA GÜNEŞLİ HAVANIN TADINI ÇIKARDI

Sincan Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Sera Park yeniden ziyarete açıldı. Vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak parkta yürüyüş yaptı, temiz havanın keyfini çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatılan Sera Park yeniden Sincanlı vatandaşların hizmetine açıldı.

Sera Park sabah 09.00’da açılıyor, akşam 21.00’da kapanıyor. Sincan Belediyesi halk sağlığını korumak adına ilçe genelinde olduğu gibi Sera Park’ta da gerekli tüm önlemleri aldı. Vatandaşlar Sera Park’ta maske takmak ve sosyal mesafe kuralına uymak zorunda. Ayrıca Sera Park’ta mangal yakmak yasaklandı. Vatandaşların elle temasının olabileceği her yer dezenfekte edildi ve belli periyotlarda hijyen çalışmasına devam edilecek.

Belören Dağı'nın eteklerinde muhteşem bir görsel şölen sunan Sera Park'a gelen vatandaşlar, yemyeşil doğa ile iç içe olmanın tadını çıkarıyor. Sıcak yaz havasını fırsat bilen vatandaşlar parka geldi, yürüyüş yaptı, doyumsuz manzara ile huzur buldu. Rengârenk çiçeklerle adeta bir çiçek bahçesini andıran Sera Park, Sincanlılar tarafından büyük beğeni topluyor.

Bugün 11:11 TSİ Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TESK Başkanı Palandöken: “Düğünler ekonomiyi canlandıracak” - Ankara mask
TESK Başkanı Palandöken: “Düğünler ekonomiyi canlandıracak” - Ankara
Diyetisyenlere randevu patlaması, telefonları hiç susmuyor mask
Diyetisyenlere randevu patlaması, telefonları hiç susmuyor
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Koronavirüs Sürecini MHP Meclis üyelerine Anlattı mask
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Koronavirüs Sürecini MHP Meclis üyelerine Anlattı
Çankaya'da koronavirüse karşı çalışmalar devam ediyor mask
Çankaya'da koronavirüse karşı çalışmalar devam ediyor
Mamak'tan farkındalık yaratan proje mask
Mamak'tan farkındalık yaratan proje
Ankara’nın Koronavirüsle Mücadelesi Dünya Gündeminde mask
Ankara’nın Koronavirüsle Mücadelesi Dünya Gündeminde
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara paylaşımı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara paylaşımı
Son Dakika: İzmir’de deprem mask
Son Dakika: İzmir’de deprem
18 yaş altı yasağı kalktı! 65 yaş üstü ise her gün belli saatlerde çıkacak mask
18 yaş altı yasağı kalktı! 65 yaş üstü ise her gün belli saatlerde çıkacak
Ünlü Oyuncu Hayatını kaybetti! Tüm Camiya yasta... mask
Ünlü Oyuncu Hayatını kaybetti! Tüm Camiya yasta...
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çarşamba günü dönüyorlar mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çarşamba günü dönüyorlar
Son Dakika: Düğün Salonları 1 Temmuz'da Açılıyor mask
Son Dakika: Düğün Salonları 1 Temmuz'da Açılıyor

GALERİ

Paris’te ırkçılık karşıtı protesto - Video Haber mask
Paris’te ırkçılık karşıtı protesto - Video Haber
Sosyal mesafe kuralı unutuldu! Böyle görüntü ortaya çıktı. - Video Haber mask
Sosyal mesafe kuralı unutuldu! Böyle görüntü ortaya çıktı. - Video Haber
Drift yapan kadına sosyal medyada beğeni yağdı - Video Haber mask
Drift yapan kadına sosyal medyada beğeni yağdı - Video Haber
İşte yazın korona virüsünden korunmanın yolları - Video Haber mask
İşte yazın korona virüsünden korunmanın yolları - Video Haber
Günün Özeti - 8 Haziran 2020 mask
Günün Özeti - 8 Haziran 2020
Ankara'da O Bölgeye 9 Kilometrelik Yeni Bulvar! Çalışmalar Başladı... mask
Ankara'da O Bölgeye 9 Kilometrelik Yeni Bulvar! Çalışmalar Başladı...
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL