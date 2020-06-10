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Başkan Altınok: Okyanusları ve Denizleri Başkente Taşıdık - Ankara

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Türkiyenin en büyük açık hava akvaryumlarından biri olan Deniz Dünyası ile okyanusları ve denizleri Başkente taşıdıklarını belirtti.

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OKYANUS VE DENİZLERİN BAŞKENTTEKİ ADRESİ KEÇİÖREN DENİZ DÜNYASI

BAŞKAN ALTINOK: OKYANUSLARI VE DENİZLERİ BAŞKENTE TAŞIDIK

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Türkiyenin en büyük açık hava akvaryumlarından biri olan Deniz Dünyası ile okyanusları ve denizleri Başkente taşıdıklarını belirtti. Altınok Okyanus ve denizlerdeki eşsiz güzellikteki canlıları vatandaşlarımızın beğenisine sunan Deniz Dünyası şehit ve gazi yakınlarına 0-12 yaş grubundaki çocuklarımıza ve okul gezisiyle toplu olarak ziyarete gelen öğrencilerimize ücretsiz olarak hizmet veriyor dedi.

ZİYARETÇİLERİ 13 AKVARYUM KARŞILIYOR

Başkan Altınok 2 bin 200 metrekarelik alana sahip olan Deniz Dünyasının ilk bölümünde 7 adet 15 tonluk 6 adet de 50 tonluk akvaryumun bulunduğunu belirtirken buradaki akvaryumlarda kabuklu deniz canlıları pirhana ahtapot müren mığra ve bitki türleri ile Marmara Ege ve Karadenizde yaşayan su canlılarının bulunduğunu söyledi.

DENİZ DÜNYASIYLA GÖRSEL ŞÖLEN

Tropikal tatlı su canlıları ile Hint ve Pasifik Okyanusundan getirilen canlılara da ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Altınok Deniz Dünyasının diğer bölümleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

Deniz Dünyasının ikinci kısımda vatandaşlarımızın anılarını ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirebildiği çocuklarımızın kendilerini çizgi film sahnelerinde hissettiği Deniz Dünyası tüneli yer alıyor. 18 metre uzunluğundaki tünelimiz 300 ila 350 tonluk tuzlu su ile dev bir görsel şölen sunuyor. Yine burada Karadeniz Marmara Kuzey Ege soğuk su balıklarının yanı sıra köpek balıkları vatozlar ve levrekler bulunuyor. Tesisteki üçüncü kısım da 6 akvaryumdan oluşuyor. Burada tatlı su canlıları yaşıyor. Tropikal paku koi amazon tetrozonları tatlı su kabukları pengasus Afrika ve Amerika cikletleri bu noktada ziyaretçileri karşılıyor. Tesisimizdeki dokunma havuzu ise özel gereksinimli çocuklarımızın koi balıklına dokunmalarına imkân sağlıyor.

DENİZLERİN TUZLULUK ORANI KABUKLU MÜZESİNDE

Deniz Dünyasında bulunan Kabuklu Müzesi ile dünyanın ve Türkiyenin çeşitli denizlerinden getirilen midye yengeç böcek gibi canlıları ile denizlerindeki tuzluluk oranlarının sergilendiğini de aktaran Altınok Tesisimizde su kaplumbağası iguana albino ve burma pitonu 2 adet nil timsahı bulunuyor. Aynı zamanda 3d sinema sistemiyle öğrenci gruplarına ve misafirlere ücretsiz sinema ve belgesel izleme imkânı sunuyoruz diye konuştu.

Bugün 11:29 TSİ Ankara- Belediyeler

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