Ankara Beypazarı'nda bir ilk gerçekleşti!

Beypazarı Belediyesi, aromatik bitki yetiştiriciliğinin artırılmasına yönelik yapılan çalışma kapsamında Beypazarı Belediyesi Meyve Bahçesi ve Sera Kompleksi’nde ilk kez lavanta dikimi yaptı.

Tarımın sadece birkaç ürünle olmadığını, bunu çeşitlendirmeleri gerektiğini belirten Başkan Kaplan, ‘Kompleksimiz içerisinde birçok tarım ürününün yetiştirilmesini sağlayarak yeni ürünler yetiştirilmesi hususunda çiftçilerimize örnek oluyoruz. Bu alanda yetiştirdiğimiz ürünler ile uygulamalı olarak çiftçilerimize öncülük ediyoruz. Çalışmalarımız kapsamında da ilaç ve koku sanayisi gibi birçok alanda kullanılan lavanta bitkisinin ekimini gerçekleştirdik. Alacağımız güzel sonuçlarla çiftçilerimizin lavanta üretimi yapmalarını özendireceğiz’ dedi.