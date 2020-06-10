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Son 24 saatte 17 kişi korona virüsten hayatını kaybetti! İşte Son Rakamlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 17 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 746 olduğunu açıkladı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin günlük korona virüs tablosunu açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, “Son 24 saatte 17 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 746’a yükseldi.

Bugün toplam 36 bin 521 test yapılırken, 922 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 173 bin 36 oldu. Bugünkü 2 bin 241 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 146 bin 839’e yükseldi.

Toplam entübe hasta sayısının 280, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 631” olduğunu ifade etti.

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