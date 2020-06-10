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Ankara'da vaka sayısı arttı mı? Ankara'da kaç koronavirüs vakası var?

Ankara için, son 3 günde bir yükseliş söz konusu idi. Bugün itibariyle Ankara da düşüşe geçmiş oldu.
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Vaka sayılarının arttığı başka iller var mı? şeklinde basın mensubunun sormuş olduğu soruya verilen cevapta, Türkiye'de bazı illerde vaka sayıları düşerken, bazı illerin vaka sayılarının yükseldiği açıkladı.

Bilindiği üzere, Ankara ilinin son 3 günde alınan vaka sayılarda artış bulunmaktaydı. Ancak Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklama neticesinde 10 haziran 2020 tarihinde ki vaka sayılarına göre Başkentte sayıların düşüşte olduğu açıkladı.

Sağlık bakanı Koca Ankara açıklaması şu şekilde oldu:"  Ankara için, son 3 günde bir yükseliş söz konusu idi. Bugün itibariyle Ankara da düşüşe geçmiş oldu"

Düşüşte olan diğer illeri sıralayacak olursak, vaka sayısının yüzde 60 oranında olduğu İstanbul gibi, İzmir gibi illerimizde vaka sayılarının azaldığı açıklandı.

Ancak bayram ve sonrası dahil olmak üzere, Orta Anadolu, Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da giderek kısmi artışın olduğu belirtildi. 

Bu illerin başında Diyarbakır’da son 3-4 gün bir yükseliş içinde. Burada da genel bir artıştan öte daha çok, kültürel, sosyal, nişan gibi etkinlikler sonrası artışın daha fazla olduğunu görülüyor.

Konya'da ise bir fabrika ve iki yerleşim yerinde yapılan tarama sonrası bir yükselişin olduğutespit edildi. Ancak bugün itibariyle Konya’da da düşüşün olduğu açıklandı.

10 Haziran corona virüsünde son durum nedir?

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 746 olduğunu açıkladı. Bugün 36 bin 521 test yapılırken, 922 yeni vaka tanısı konuldu, 2 bin 241 kişi ise iyileşti.

Ankara'da vaka sayısı arttı mı? Ankara'da kaç koronavirüs vakası var?

İllere göre resmi olarak en son 2 Nisan 2020 tarihinde açıklanan sayılar şu şekilde;

İller            Vaka Sayısı - Vefat Sayısı         

İstanbul         8.852          117

İzmir               853              18

Ankara           712                8             

Konya             584                7

Kocaeli           410                 7

Isparta            268                5

Sakarya          207                5

Adana            197                 5

Bursa              135                3

Samsun         112                 3

7 Nisan 2020 tarihinde açıklanan en son resmi sayılar şu şekilde;

                    Vaka Sayısı 

İstanbul         12231          

İzmir               1105             

Ankara            860                               

Konya              601              

Kocaeli            500         

Dün 23:21 TSİ Ankara- Gündem

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