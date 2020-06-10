Vaka sayılarının arttığı başka iller var mı? şeklinde basın mensubunun sormuş olduğu soruya verilen cevapta, Türkiye'de bazı illerde vaka sayıları düşerken, bazı illerin vaka sayılarının yükseldiği açıkladı.

Bilindiği üzere, Ankara ilinin son 3 günde alınan vaka sayılarda artış bulunmaktaydı. Ancak Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklama neticesinde 10 haziran 2020 tarihinde ki vaka sayılarına göre Başkentte sayıların düşüşte olduğu açıkladı.

Sağlık bakanı Koca Ankara açıklaması şu şekilde oldu:" Ankara için, son 3 günde bir yükseliş söz konusu idi. Bugün itibariyle Ankara da düşüşe geçmiş oldu"

Düşüşte olan diğer illeri sıralayacak olursak, vaka sayısının yüzde 60 oranında olduğu İstanbul gibi, İzmir gibi illerimizde vaka sayılarının azaldığı açıklandı.

Ancak bayram ve sonrası dahil olmak üzere, Orta Anadolu, Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da giderek kısmi artışın olduğu belirtildi.

Bu illerin başında Diyarbakır’da son 3-4 gün bir yükseliş içinde. Burada da genel bir artıştan öte daha çok, kültürel, sosyal, nişan gibi etkinlikler sonrası artışın daha fazla olduğunu görülüyor.

Konya'da ise bir fabrika ve iki yerleşim yerinde yapılan tarama sonrası bir yükselişin olduğutespit edildi. Ancak bugün itibariyle Konya’da da düşüşün olduğu açıklandı.

10 Haziran corona virüsünde son durum nedir?

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 746 olduğunu açıkladı. Bugün 36 bin 521 test yapılırken, 922 yeni vaka tanısı konuldu, 2 bin 241 kişi ise iyileşti.

Ankara'da vaka sayısı arttı mı? Ankara'da kaç koronavirüs vakası var?

İllere göre resmi olarak en son 2 Nisan 2020 tarihinde açıklanan sayılar şu şekilde;

İller Vaka Sayısı - Vefat Sayısı

İstanbul 8.852 117

İzmir 853 18

Ankara 712 8

Konya 584 7

Kocaeli 410 7

Isparta 268 5

Sakarya 207 5

Adana 197 5

Bursa 135 3

Samsun 112 3

7 Nisan 2020 tarihinde açıklanan en son resmi sayılar şu şekilde;

Vaka Sayısı

İstanbul 12231

İzmir 1105

Ankara 860

Konya 601

Kocaeli 500