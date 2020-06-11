Kendisine sosyal medyadan ulaşan vatandaşa Fethi Yaşar'dan büyük jest!

Pandemi sürecinde yaptığı çalışmalarla göz dolduran Yenimahalle Belediyesi, bu süreçte evlerine kapanan vatandaşları da küçük sürprizlerle sevindiriyor.

Zaman zaman minik sakinlerine doğum günü sürprizleri yapan belediye ekipleri, bu kez de Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a instagram hesabı üzerinden ulaşan Turgut Özal Mahallesi sakinlerinden Necla Eroğlu’na bir jestle yanıt verdi. Evliliklerinde 42 yılı geride bırakan Eroğlu çiftine, belediye ekipleri ellerinde pasta ve içerisinde dezenfektan, maske ve kolonya bulunan hijyen seti ile çat kapı yaptı.

Çat kapı ziyaret

Kapıda belediye zabıtasını elinde pastayla görünce heyecandan gözleri dolan Necla Eroğlu eşi Ali Eroğlu ile birlikte pastayı üfledi. 2 kız, 1 erkek çocuk ve 5 torun sahibi Eroğlu çifti “Yenimahalle’de yaşamaktan çok mutluyuz. Bir mesajımızla kapımıza gelen belediye çalışanlarından Allah razı olsun. Evliliğimizin 42. Yıldönümünde korona sebebiyle evden çıkamadık. Buruk bir kutlama olmuştu. Bu küçücük sürpriz bizi ziyadesiyle sevindirdi. Başkan Yaşar ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Sosyal medya üzerinden mesajla çiftin yıldönümlerini kutlayan Başkan Fethi Yaşar da “ Yenimahalle’de sayısız yatırım yaptık. İlçemize çok değerli eserler kazandırdık. Hepsi önemli ancak vatandaşa doğrudan dokunan hizmetler, bu ufak ama sıcacık iletişim şekli çok daha önemli. Gözlerindeki ışık hiç sönmesin. İlçemiz hepbirlikte güzel” diye konuştu.