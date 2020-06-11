Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:07 TSİ- Belediyeler G: Bugün 11:09 TSİ

Kendisine sosyal medyadan ulaşan vatandaşa Fethi Yaşar'dan büyük jest!

Pandemi sürecinde yaptığı çalışmalarla göz dolduran Yenimahalle Belediyesi, bu süreçte evlerine kapanan vatandaşları da küçük sürprizlerle sevindiriyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Pandemi sürecinde yaptığı çalışmalarla göz dolduran Yenimahalle Belediyesi, bu süreçte evlerine kapanan vatandaşları da küçük sürprizlerle sevindiriyor.

Zaman zaman minik sakinlerine doğum günü sürprizleri yapan belediye ekipleri, bu kez de Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a instagram hesabı üzerinden ulaşan Turgut Özal Mahallesi sakinlerinden Necla Eroğlu’na bir jestle yanıt verdi. Evliliklerinde 42 yılı geride bırakan Eroğlu çiftine, belediye ekipleri ellerinde pasta ve içerisinde dezenfektan, maske ve kolonya bulunan hijyen seti ile çat kapı yaptı.

Çat kapı ziyaret

Kapıda belediye zabıtasını elinde pastayla görünce heyecandan gözleri dolan Necla Eroğlu eşi Ali Eroğlu ile birlikte pastayı üfledi. 2 kız, 1 erkek çocuk ve 5 torun sahibi Eroğlu çifti “Yenimahalle’de yaşamaktan çok mutluyuz. Bir mesajımızla kapımıza gelen belediye çalışanlarından Allah razı olsun. Evliliğimizin 42. Yıldönümünde korona sebebiyle evden çıkamadık. Buruk bir kutlama olmuştu. Bu küçücük sürpriz bizi ziyadesiyle sevindirdi. Başkan Yaşar ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Sosyal medya üzerinden mesajla çiftin yıldönümlerini kutlayan Başkan Fethi Yaşar da “ Yenimahalle’de sayısız yatırım yaptık. İlçemize çok değerli eserler kazandırdık. Hepsi önemli ancak vatandaşa doğrudan dokunan hizmetler, bu ufak ama sıcacık iletişim şekli çok daha önemli. Gözlerindeki ışık hiç sönmesin. İlçemiz hepbirlikte güzel” diye konuştu.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
65 yaş ve üzeri vatandaşlara müjde! mask
65 yaş ve üzeri vatandaşlara müjde!
Keçiören'den büyük hizmet! Son başvuru tarihi 30 Haziran! mask
Keçiören'den büyük hizmet! Son başvuru tarihi 30 Haziran!
Ankara'da bu pazarda virüse geçit yok! mask
Ankara'da bu pazarda virüse geçit yok!
Sincan’da koronavirüs tedbirleri üst seviyede mask
Sincan’da koronavirüs tedbirleri üst seviyede
Restorasyon çalışmaları başladı... Ankara Kalesi’nde tarih kokan evler gün ışığına çıkıyor mask
Restorasyon çalışmaları başladı... Ankara Kalesi’nde tarih kokan evler gün ışığına çıkıyor
Mamak Belediyesi'nden ses getirecek işbirliği mask
Mamak Belediyesi'nden ses getirecek işbirliği
Ankara Beypazarı'nda bir ilk gerçekleşti! mask
Ankara Beypazarı'nda bir ilk gerçekleşti!
Yoğun ilgi gören Gölbaşı sineması ikinci perdesiyle izleyicileriyle mask
Yoğun ilgi gören Gölbaşı sineması ikinci perdesiyle izleyicileriyle
Sincan Belediyesi'nde maskeli ilk toplantı gerçekleşti mask
Sincan Belediyesi'nde maskeli ilk toplantı gerçekleşti
Çankaya'da koronavirüse karşı çalışmalar devam ediyor mask
Çankaya'da koronavirüse karşı çalışmalar devam ediyor

Bugün 11:07 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Keçiören'den büyük hizmet! Son başvuru tarihi 30 Haziran! mask
Keçiören'den büyük hizmet! Son başvuru tarihi 30 Haziran!
Ankara'da bu pazarda virüse geçit yok! mask
Ankara'da bu pazarda virüse geçit yok!
Kendisine sosyal medyadan ulaşan vatandaşa Fethi Yaşar'dan büyük jest! mask
Kendisine sosyal medyadan ulaşan vatandaşa Fethi Yaşar'dan büyük jest!
Sincan’da koronavirüs tedbirleri üst seviyede mask
Sincan’da koronavirüs tedbirleri üst seviyede
Restorasyon çalışmaları başladı... Ankara Kalesi’nde tarih kokan evler gün ışığına çıkıyor mask
Restorasyon çalışmaları başladı... Ankara Kalesi’nde tarih kokan evler gün ışığına çıkıyor
Mamak Belediyesi'nden ses getirecek işbirliği mask
Mamak Belediyesi'nden ses getirecek işbirliği
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da vaka sayısı arttı mı? Ankara'da kaç koronavirüs vakası var? mask
Ankara'da vaka sayısı arttı mı? Ankara'da kaç koronavirüs vakası var?
Son Dakika: İzmir’de deprem mask
Son Dakika: İzmir’de deprem
18 yaş altı yasağı kalktı! 65 yaş üstü ise her gün belli saatlerde çıkacak mask
18 yaş altı yasağı kalktı! 65 yaş üstü ise her gün belli saatlerde çıkacak
Ünlü Oyuncu Hayatını kaybetti! Tüm Camiya yasta... mask
Ünlü Oyuncu Hayatını kaybetti! Tüm Camiya yasta...
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çarşamba günü dönüyorlar mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çarşamba günü dönüyorlar
18 ile yeni vali atanırken 23 ilin valisi yer değiştirdi! İşte yeni valiler - Ankara mask
18 ile yeni vali atanırken 23 ilin valisi yer değiştirdi! İşte yeni valiler - Ankara

GALERİ

Osmanlı döneminden kalma tarihi handa yangın - Video Haber mask
Osmanlı döneminden kalma tarihi handa yangın - Video Haber
Emekliye takviye maaş müjdesi! Çift maaş alma dönemi başlıyor.. mask
Emekliye takviye maaş müjdesi! Çift maaş alma dönemi başlıyor..
Tv sunucusu canlı yayında bayıldı - Video Haber mask
Tv sunucusu canlı yayında bayıldı - Video Haber
Fırıncıların kürek ve tahtalı kavgası kamerada - Video Haber mask
Fırıncıların kürek ve tahtalı kavgası kamerada - Video Haber
Geminin çarptığı tarihi yalının son hali havadan görüntülendi - Video Haber mask
Geminin çarptığı tarihi yalının son hali havadan görüntülendi - Video Haber
Paris’te ırkçılık karşıtı protesto - Video Haber mask
Paris’te ırkçılık karşıtı protesto - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL