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10 yıl önce bugün neler oldu - 11 Haziran 2020

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
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BAYKAL: ULUORTA KONUŞMAM

Kaset skandalının ardından CHP genel başkanlığını bırakmak zorunda kalan Deniz Baykal Antalya’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

BAYKAL’A CEPKEN HEDİYE EDİLDİ

Alanya Gazeteciler Cemiyetini ziyareti sırasında Baykal’a cepken hediye edildi.

TÜRK KIZILAYI 142 YAŞINDA

Türk Kızılayı’nın 142. Kuruluş Yıldönümü Ankara’da düzenlenen bir etkinlikle kutlandı.

Türk Kızılayı’nın dünya genelinde yaptığı çalışmalarla ilgili bir de serginin bulunduğu gecede, kan verme konusunda duyarlı kişilere madalya ve plaket verildi.  

İRAN VE İSRAİL’DE NÜKLEER OLMAMALI

Eski Başbakan Mesut Yılmaz, Rize’de yaptığı açıklamada İran ve İsrail’in nükleer silah sahibi olmaması gerektiğini söyledi.

YENİÇAĞA SULAR ALTINDA KALDI

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur yağışı sonrası su baskınları yaşandı. Çok sayıda ev, okul ve işyeri sular altında kaldı.

(İHA)

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