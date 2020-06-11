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Keçiören'den büyük hizmet! Son başvuru tarihi 30 Haziran!

Keçiören Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen toplu sünnet hizmeti için başvurular alınmaya başladı.

Elif Duman
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Keçiören Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen toplu sünnet hizmeti için başvurular alınmaya başladı. Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Geleceğimiz, umudumuz ve ikbalimiz olan çocuklarımızı sünnet ettirmek için ailelerimizden başvuru almaya başladık. Çocuklarımızın daima yanındayız. Rabbim, sünnet olan her bir çocuğumuzun düğünlerini de görmeyi nasip etsin” dedi.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Keçiören Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) sürecinde normalleşmenin başlamasıyla birlikte harekete geçerek ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sünnet ettirebilmeleri için bu yıl da toplu sünnet hizmeti veriyor. Bu kapsamda aileler, belediyenin kurumsal web sitesinde bulunan elektronik “Sünnet Kayıt” sistemi ve mahalle muhtarlıklarına yaptıkları müracaatların ardından çocuklarının sünnet ettirilmesi için onay vererek başvurularını tamamlıyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 30 HAZİRAN

Sünnet başvurusu yapan ailelere ve çocuklara yönelik hayırlı olsun temennisinde bulunan Başkan Altınok, toplu sünnet kayıtlarının 30 Haziran 2020 Salı gününe kadar devam edeceğini de kaydetti.

“NİKÂHLARI MODERN KEÇİÖREN’DE KIYIYORUM”

Altınok, “Ülkemizi muasır medeniyet seviyesine, 2023 hedeflerine taşıyacak geleceğimiz olan çocuklarımızın daima yanındayız. Bir Keçiören çocuğu olarak geçmişte yaşadığımız sıkıntıları gelecek nesillerin yaşamaması için bu şehre hizmetkâr oldum.  1994 yılında göreve ilk seçildiğimde 30 yaşındaydım. O zamanlar gecekondu kenti Keçiören’de sünnetini yaptığımız evlatlarımızın nikâhlarını şimdi modern Keçiören’de kıyıyorum” ifadelerini kullandı. 

AİLELERE SERVİS HİZMETİ

Başkan Altınok, sünnet hizmetinde ailelere ve sünnet olan çocuklara servis hizmeti sağlanacağını da bildirirken, servislerin mahalle muhtarlıkları önünden hastaneye hareket edeceğini, yine sünnet işlemleri tamamlanan ailelerin hastaneden alınarak kendi muhtarlıklarının önüne kadar bırakılacağını belirtti.
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Bugün 11:41 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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