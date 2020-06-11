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Ankara’da sağanak ve dolu yağışı, Ömeyşehler Yaylası’nda sele neden oldu

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu yağışı, Ömeyşehler Yaylası’nda sele neden oldu.