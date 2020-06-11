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Bakan Ersoy AB ülkelerine “Güvenli Turizmi” anlattı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayata geçirdikleri güvenli tatil hizmetini anlatmak üzere Avrupa Birliği Delegasyonu Büyükelçileri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.
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Türkiye’nin korona virüs sürecinde başlattığı “Güvenli Turizm Sertifikasyonu”, uluslararası ilgiyi de Türkiye’ye çevirdi. Delegasyonun talebi üzerine gerçekleştirilen görüşmede Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AB ülkelerine Türkiye’deki ’Turizm Sertifikasyon Programı’nı anlattı.

Tatillerinde Türkiye’yi tercih edecek ziyaretçilerin havalimanlarına iniş anından itibaren karşılaşacakları uygulamaları, uçaklarda alınan önlemleri, otellerde kullanılacak sistemleri, testi pozitif çıkan konuklar için nasıl bir tedbir alındığını, tesislerin ve tur operatörlerinin bu süreçte neler yapacağını tüm detaylarıyla aktaran Bakan Ersoy, büyükelçilerin uygulamaya yönelik sorularını da ayrıntılı olarak yanıtladı.

AB Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile maslahatgüzarı Eleftheria Pertzinidou’nun katılımıyla gerçekleşen görüşmeye Büyükelçi düzeyinde katılan ülkeler İsveç, Finlandiya, Hollanda, Belçika, Letonya, Avusturya, Lüksemburg, Polonya, Slovenya, İtalya, Fransa, İspanya, Danimarka, Almanya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Estonya, Slovakya, İrlanda ve Macaristan oldu.

(İHA)

Bugün 14:57 TSİ İHA Ankara- Gündem

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