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Dış hatlarda kademeli olarak uçak seferleri başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün itibariyle uluslararası uçak seferlerinin başlatıldığını açıklayarak, “Salgın sebebiyle dünya genelinde alınan koruyucu tedbirlerin normalleşme süreci kapsamında esnetilmesiyle birlikte bugün itibariyle Hollanda, Almanya ve İngiltere olmak üzere üç ülkeye, 15 Haziran’da ise 9 ülkede 15 noktaya uluslararası seferler başlıyor” dedi. Karaismailoğlu, dış hatlarda uçuş yapılan ülke sayısının hızla artacağına inandığının altını çizdi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün itibariyle uluslararası uçak seferlerinin başlatıldığını açıklayarak, “Salgın sebebiyle dünya genelinde alınan koruyucu tedbirlerin normalleşme süreci kapsamında esnetilmesiyle birlikte bugün itibariyle Hollanda, Almanya ve İngiltere olmak üzere üç ülkeye, 15 Haziran’da ise 9 ülkede 15 noktaya uluslararası seferler başlıyor” dedi. Karaismailoğlu, dış hatlarda uçuş yapılan ülke sayısının hızla artacağına inandığının altını çizdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran’da başlayan iç hat uçuşlarının ardından yurt dışı seferlerini bugün itibariyle bazı ülkeleri kapsayacak şekilde kademeli olarak yeniden başlattıklarını açıkladı. Yurt dışı uçuşların kontrollü olarak başlatıldığını ve risksiz ülkelerle tarifeli uçuş operasyonların yapılacağını anlatan Karaismailoğlu, ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yapılan çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlar yapılacağının altını çizdi. Salgınla mücadele tedbirlerinin en üst seviyede alındığını açıklayan Bakan Karaismailoğlu, Covid-19 salgınına yönelik olarak havalimanlarının Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun öngörüleri doğrultusunda sertifikalandırıldığını da anımsattı. Şu ana kadar 53 havalimanının artık salgına karşı önlemlerle donatılarak, güvenli bir şekilde hizmet vereceğini de söyleyen Karaismailoğlu, uluslararası uçuşlarda da diğer ülkelerle söz konusu sertifika tedbirlerinin paylaşıldığını ifade etti.

Bakan Karaismailoğlu, uluslararası uçuşlarının karşılıklı açılmasıyla ülkelerle mutabakatların yapılmaya devam ettiğini anlatarak, “Uçuşları başlattığımız ilk gün Hollanda, Almanya ve İngiltere ile 15 Haziran’da ise 9 ülke ile 15 noktaya uçuşlar yapılacak. Mutabakatlarımız sürdükçe de uçuş yapılan nokta ülke ve nokta sayısını kademeli olarak artıracağız” dedi. Salgın döneminde dünyanın bütün ülkelerinde benzer tedbirler alındığını hatırlatan Karaismailoğlu, salgınla mücadele de önemli eşiğin geride kalması nedeniyle uluslararası uçuş yapan ülke sayısının hızla artacağına inandığının altını çizerek, özel şirketlerin uçuş planlamasının da ayrıca devam ettiğini kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, uçuşlarda uyulması gereken önemli kuralların olduğuna da dikkat çekerek, “Hepimizin ve sevdiklerimizin korunması için bu kurallara uymamız şart” dedi. Karaismailoğlu, kuralların en başında tüm yolcuların havalimanlarında ve uçaklarda maske takma zorunluluğu ve geliş uçuşlarında yolcu bilgi formu doldurmaları gerektiğini belirtti. Karaismailoğlu, “Tüm gelen yolcularımız muayene edilecek ve semptom gösterenler test edilecek. Bu prosedür uçuş öncesinde ve esnasında hava yolu şirketi tarafından yolculara duyurulacak. Testi pozitif çıkan yolcular ülkeye kabul edilmeyecek ve deporte edilecek. Tüm uçuşlarda havayolları SHGM tarafından yayımlanan hava yolu ve havalimanı salgın rehberindeki kurallara uyacak. Uçuş başlatılacak ülkeler için verilecek uçuş izinleri Sağlık Bakanlığı ile koordine edilecek” ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu sözlerini, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kesintisiz çalışmalarına ve müzakerelerine devam eden Türkiye, istikrarlı duruşu, kararlılığı ve öngörüsü ile bu süreçten de başarı ile çıkıyor. Bundan sonraki dönemde ’Daha güçlü ve daha büyük Türkiye için durmak yok, yola devam’ diyoruz" ifadeleri ile tamamladı.

(Mevlüt Hasgül /İHA)

Bugün 16:12 TSİ İHA Ankara- Gündem

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