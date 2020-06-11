TBMM’de toplam 10 kişide korona virüs görüldü - Ankara

TBMM Genel Kurulu’nda çalışmalar devam ediyor. TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, TBMM’deki korona virüs vakası sayısını açıkladı.
Erdoğmuş, korona virüs salgın sürecinde 9’u personel 10 kişinin testinin pozitif çıktığını söyleyerek, “Bu kişilerden 7’sinin tedavisi tamamlandı ve görevlerine başladılar. Biri TBMM’de çalışan bir televizyon kameramanı olmak üzere toplam 3 kişinin ise tedavi süreci devam etmektedir."
"Tespit edilen bütün vakalarda gerekli tedbirler alınmış, testi pozitif çıkan kişilerle temas ihtimali olan herkes teste tabi tutulmuş ve takip edilmiştir. Bunların dışında bir vaka tespiti yoktur" ifadelerini kullandı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz