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Türiye’de korona virüsten 17 kişi daha hayatının kaybetti
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 763 olduğunu açıkladı. Bugün 49 bin 190 test yapılırken, 987 yeni vaka tanısı konuldu, bin 21 kişi ise iyileşti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz