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Türiye’de korona virüsten 17 kişi daha hayatının kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 763 olduğunu açıkladı. Bugün 49 bin 190 test yapılırken, 987 yeni vaka tanısı konuldu, bin 21 kişi ise iyileşti.
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(İHA)

Bugün 20:32 TSİ İHA Ankara- Gündem

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