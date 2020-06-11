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Türiye’de korona virüsten 17 kişi daha hayatının kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 763 olduğunu açıkladı. Bugün 49 bin 190 test yapılırken, 987 yeni vaka tanısı konuldu, bin 21 kişi ise iyileşti.