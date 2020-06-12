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Sınav öncesi önlemler alınmaya başlandı

Koronavirüsle mücadele tedbirleri nedeniyle ertelenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde, Altındağ’da önlemler alınmaya başlandı.

Elif Duman
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Koronavirüsle mücadele tedbirleri nedeniyle ertelenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( YKS) öncesinde, Altındağ’da önlemler alınmaya başlandı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, yaklaşan sınav takvimi öncesinde ilçe genelindeki tüm okullarda dezenfekte ve temizlik çalışması başlatıldı.

Altındağ Belediyesi’nin, Kovid-19 salgınının Türkiye’de görülmeye başlandığı ilk andan itibaren toplum sağlığının korunmasına yönelik başlattığı hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları kesintisiz sürüyor. Koronavirüs nedeniyle ertelenen Liselere Geçiş Sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na sayılı günler kala, Altındağ’daki okullarda dezenfeksiyon çalışmaları başladı. Okulların sınavların yapılacağı tarihe kadar dezenfekte edileceğini söyleyen Başkan Asım Balcı “Öğrencilerimizin ve velilerin içinin rahat etmesi ne gerekiyorsa yapıyoruz” dedi.

ÖĞRENCİLER SINAVA TERTEMİZ ORTAMDA GİRECEK

Altındağ Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen dezenfekte ve temizlik çalışmaları ile okullarda sağlıklı ve steril bir ortam oluşturuluyor. Öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda sınava girmeleri için sınıflar, ortak kullanım alanları, koridor ve lavabolar, ekipler tarafından tek tek dezenfekte ediliyor.

20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sınavı ve 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde yapılan dezenfekte çalışmaları ile, sınav yapılacak okullarda insan sağlığını tehdit edecek olumsuzlukların minimum seviyeye indirilmesi hedefleniyor.

“GENÇLERİMİZİN İÇİ RAHAT OLSUN”

Sınava girecek gençlerin ve ailelerinin içinin rahat etmesi için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Başkan Asım Balcı, “Sınava girecek herkes için olduğu gibi, aileleri için de ilk kez yaşanacak, özel bir durumun içindeyiz. Gençlerimiz bu yıl sosyal mesafe kuralına dikkat ederek ve koruyucu maske kullanarak sınava girecekler. Onların morali bozulmasın, içleri rahat olsun, sadece sınava konsantre olsunlar. Biz ne gerekiyorsa yaptık. Allah hiç birinin emeklerini ziyan etmesin inşallah…” dedi.
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Bugün 09:30 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediyeler

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