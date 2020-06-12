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Yenimahalle Belediyesi kendi üretiyor! Günde tam 1 ton...

Yenimahalle Belediyesi, tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs ile mücadele kapsamında dur durak bilmeden çalışmaya devam ediyor.

Elif Duman
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Yenimahalle Belediyesi, tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs ile mücadele kapsamında dur durak bilmeden çalışmaya devam ediyor. Bugüne kadar ilçedeki halka açık alanların yanı sıra, bölgedeki kamu kurumlarının ve işyerlerinin belirli periyotlarla dezenfeksiyonunu sağlayan Yenimahalle belediyesi, bu dönemde en çok ihtiyaç duyulan maske ve dezenfektanı da kendi üretiyor. Maske üreterek halka dağıtan Yenimahalle Belediyesi, kurduğu atölye ile dezenfektan üretimine de başladı. İlk aşamada restoran, kahvehane, kuaförler ve berberlere dağıtıma başlanan dezenfektanlar, vatandaşın yoğunlukta olduğu yerlere de konulacak.

Günde 1 ton üretim

Belediyeye ait Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisleri’nde kurulan atölyede aralıksız çalışan 20 kişilik ekip, günde 500 kilogram dezenfektan, 500 kilogram da kolonya üretimi yapıyor.

Pandemi ilan edildiği günden bu yana vatandaşların yanı sıra taksi ve dolmuşlar durakları ile muhtarlıklara 3 tondan fazla ücretsiz dezenfektan dağıtan belediye ekipleri artık kendi ürettikleri %70 alkol içerikli dezenfektan ve % 80 alkol içerikli kolonyaları, hijyenik bir ortamda 1 litrelik, 500, 250 ve 100 mililitrelik olarak şişeleyerek ilçedeki ihtiyacı karşılıyor.  

“Yatırımlarımızı insanımıza yapıyoruz”

Koronavirüs salgını nedeniyle Yenimahalle’ye kazandırılacak yatırımların belirli bir süreliğine durdurularak tüm birimlerin virüs ile mücadeleye yoğunlaştığını anlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Şimdi proje ve yatırımlarımızı insanımıza yönlendirdik. Önce insanlarımızın rahat nefes almasını sağlamak zorundayız. Koronavirüs salgını sürecinin en başından beri bütün birimlerimizle gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle sokak sokak ilaçlama ve dezenfekte çalışması yürütüyoruz, tüm kamu kurumlarını dezenfekte ediyoruz. Vatandaşın sağlığı için kamu hizmet binaları, jandarma ve polis merkezleri ve araçları, taksi durakları, bankamatik noktaları, sağlık ocakları gibi vatandaşlarımızın sıklıkla kullandığı ve temas halinde olduğu alanları devamlı bir şekilde dezenfekte ediyor. Kendi tesislerimizde maske, dezenfektan ve kolonya üretimi yapıyor, ücretsiz dağıtıyoruz. Yenimahalle’de siyaset ve fikir ayrılığı gözetmeksizin halk için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.
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Bugün 10:52 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

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