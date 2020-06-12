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Balıkçının kediden kurtardığı kargayla 8 yıllık dostluğu görenleri şaşırtıyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde balıkçılık yapan Abdullah Özpelit’in, 8 yıl önce kediden kurtardığı kargayla kurduğu dostluk görenleri şaşırtıyor. Kedi sesi taklidi de yapan karga mahalleli tarafından da çok seviliyor.
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Alanya’daki baba mesleği dükkanında uzun yıllardır balık satışı yapan Abdullah Özpelit, 8 yıl önce iş yerinin önünde bir kedinin yavru kargayı avlamak üzere olduğunu gördü. Yemek üzereyken kedinin ağzından kuşu kurtaran Özpelit, kargayı alarak iş yerine getirdi. Yaralı karganın tedavisini yaptıran Özpelit, ona bir de yuva yaptı. Kısa süre içerisinde Özpelit, karga ile samimi bir bağ kurmaya başladı. Gün boyu kendisini kurtaran Özpelit’in yanından ayrılmayan karga ile aralarında görenleri şaşırtan bir dostluk oluştu. Karganın Özpelit ile olan samimi ve duygusal bağı, çevredeki esnafın ve müşterilerin de dikkatini çekti. Karganın dükkana gelen kişilere öterek selam veriyor gibi karşılaması, kedi sesini taklit yeteneği ve çeşitli hareketler sergilemesi görenleri hayrete düşürüyor.

“BU KARGA ÇOK TAKLİTÇİ BİR HAYVAN”

Kargayı 8 yıl önce bir kedi avlamak üzereyken kurtardığını söyleyen Abdullah Özpelit (52), o yıldan bu yana kargayla arkadaş olduğunu aktardı. Özpelit, “Karga süper zeka, 8 senedir dükkanda bizimle beraber. Başımdan geçen bir olayı anlatıyorum. Elazığ depremi olmadan 15 dakika önce bu kuş bize hareketleri ve telaşıyla durumu bize bildirdi. Aradan geçen 15 dakika sonra televizyondan biz deprem olduğunu öğrendik. Ben iş yerinde olmadığım zaman hiç ses çıkarmaz, ben geldiğim zaman ise ötmeye başlar. Bu karga çok taklitçi bir hayvan, kedi gibi miyavlar, ’Allah Allah’ der. İnsanların iyi ve kötü olduğunu hisseder. Bundan bir sene önce karşıdaki inşaatta çalışan bir işçi vardı. Bu kişiye biz bir takım yardımlarda bulunarak yiyecek ihtiyacını alırdı. Ama karga o kişiye saldırarak iş yerinin yakınına yaklaştırmazdı. Biz de üzülürdük bu kişiyi neden dükkana yanaştırmıyor diye. Aradan geçen bir sene sonra o kişinin yaptığı bir pislikten dolayı karganın haklı olduğunu anladık. Enteresan bir yaratık insanın içenden geçeni hissedebiliyor. Birkaç kişi daha var, saldırdığı o olaydan sonra biz kargaya karışmıyoruz” dedi.

Karganın en çok sevdiği yiyeceğin balık olduğunu belirten Özpelit, “Biz nasıl besleniyorsak, bu karga da aynı besinleri yiyebiliyor. Özellikle balığı çok seviyor. Ben sabah erken saatte kalkarım. Ezan vaktinde karga beni kaldırmaya çalışır. Bu karganın 3 çeşit gaklama şekli var. Acıktığında, normal ve sinirlendiği zaman farklı şekillerde gaklıyor. Sabahları normal gaklama şekliyle beni kaldırmaya çalışıyor. Ben tabii duyuyorum gakladığını. Ben kalkmadığım zaman sinirli gaklamasını yapıyor. Bu gerçekten harika bir hayvan, 8 senedir bakıyorum” diye konuştu.

“KARGAYLA ÖZEL BİR BAĞI VAR”

İş arkadaşı Semih Erdoğan ise Özpelit’in kargayla duygusal bir bağı olduğunu ifade etti. Erdoğan, “Abdullah abi iş yerinden gittiği zaman karga hiçbir şekilde tepki vermiyor. Ama Abdullah abi buradayken karga her zaman bir neşe sevinç içerisinde dolaşıyor. Karga kedi taklidi yapabiliyor. Bazen ’Allah’ diye de bir konuşması oluyor, ezan vakitlerinde ise ayrı bir tepki veriyor. Sanki bize bir bildirimde bulunuyor” ifadelerini kullandı.

(Erdal Anak/İHA)

Bugün 11:12 TSİ İHA Ankara- Gündem

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