Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden büyük bir hizmet daha!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentlilerin hayatını kolaylaştıracak ve trafiği rahatlatacak ücretsiz çekici hizmeti ilk günden vatandaşlar tarafından kullanılmaya başladı. Eskişehir Yolu, İstanbul Yolu, Konya Yolu ve Samsun Yolu üzerinde Fen İşleri Daire Başkanlığı’na ait 4 ayrı kurtarma aracı yolda kalan, aracı arızalanan ya da kaza geçiren sürücülere hafta içi her gün 07.00-09.30 saatleri arasında hizmet verecek. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar Başkent 153’ü arayabilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından duyurulan ücretsiz çekici hizmeti ilk günden yoğun ilgi gördü.

AMAÇ HEM TRAFİĞİ RAHATLATMAK HEM DE SÜRÜCÜLERE DESTEK

Koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte kent genelinde artan trafiği rahatlatmak ve Başkentlilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla Eskişehir Yolu, Samsun Yolu, İstanbul Yolu ve Konya Yolu’nda 4 kurtarma aracı ücretsiz hizmet vermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na ait 4 ayrı kurtarma aracı hafta içi her gün 07.00-09.30 saatleri arasında Eskişehir Yolu, İstanbul Yolu, Konya Yolu ve Samsun Yolu üzerinde ekiplerle birlikte hazır bekleyecek.

Ücretsiz çekici hizmetiyle araç kazası başta olmak üzere araç arızaları ve her türlü yol yardım desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, ekonomik yönden de sürücüleri rahatlatmayı amaçlıyor.

ÇEKİCİ HİZMETİ İÇİN BAŞKENT 153’Ü ARAYIN

Çekici hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Başkent 153’ü arayabilecek.

Hizmetin yeni başlamasına rağmen vatandaşların beğenisini topladığını belirten Oto Kurtarma Operatörü Beytullah Gül, “Başkent 153’ten gelen ihbarlarla 07.00-09.00 saatleri arasında olay yerine gidiyoruz. Öncü bir ekibimiz var. Önce onlar olay yerine gidiyor ve kazayı tespit ediyor ardından bize haber veriyorlar. Trafiğin rahatlaması için böyle bir hizmete başladık” dedi.

Araçları yaşanan arızadan dolayı yolda kalan ve Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz çekici hizmetinden yararlanan vatandaşlar ise memnuniyetleri şu sözlerle dile getirdi:

-Mustafa Türkcan: “Aracım Samsun Yolu’nda arızalandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent 153’ü aradım. Yardım istedim. Onlar da sağ olsunlar hemen geldi. İstediğim yere kadar aracımı çektiler. Büyükşehir Belediyesine bu hizmetinden dolayı teşekkür ederim.”

-Talha Onat: “Bir talihsizlik yaşadık. Aracım Eskişehir Yolu’nda yolda kaldı. Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından ücretsiz çekici hizmetini görmüştüm. Yolda kalınca hemen aradık, Büyükşehir’den hemen geri dönüş yaptılar. Belediyemize bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ederiz.”

-Alper Kalmış: “Ücretsiz çekici hizmetinin başladığını internet üzerinden gördüm. Bugün de arabam bozuldu. Ben de hemen Başkent 153’ü aradım. 15 dakika içerisinde geldiler. Mansur başkanımıza çok teşekkür ediyorum.”