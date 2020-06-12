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Hava ve Deniz Kuvvetlerinden Akdeniz’de Açık Deniz Eğitimi

Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla Akdeniz’de “Açık Deniz Eğitimi” gerçekleştirildi.
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Türkiye’deki harekat merkezlerinden komuta edilerek uzak mesafe harekat görevlerinin kesintisiz olarak icra edilmesini denemek ve geliştirmek amacıyla 11 Haziran’da Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla “Açık Deniz Eğitimi” gerçekleştirildi. Açık Deniz Eğitimi, müşterek olarak planlandı ve başarıyla tamamlandı.

Faaliyete katılan 17 uçak Eskişehir’de konuşlu bulunan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına bağlı Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi (BHHM) harekat komutasında, 8 fırkateyn ve korvet ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekat kontrolünde ve Kuzey Görev Grup Komutanlığı Taktik Komutasında görev yaptı. Açık Deniz Eğitimi’ne katılan deniz unsurları, tatbikat öncesinde Akdeniz’in değişik bölgelerinde yerlerini aldı.

Türk karasularından itibaren yaklaşık 2 bin kilometrelik rota boyunca gerçekleşen ve 8 saat süren görev kapsamında komuta kontrol usulleri denendi; havada yakıt ikmal, deniz-hava müşterek eğitimi ile hava ve deniz resmi aktarım eğitimleri gerçekleştirildi.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

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