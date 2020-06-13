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Pandemi sonrasına bomba gibi hazırlanıyor! Türkiye'nin en büyüklerinden biri...

Yenimahalle Belediyesi, Başkentin kültür, sanat merkezi olan ve özellikle yaz aylarında yoğun etkinliklere ev sahipliği yapan Nazım hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’ni bakıma aldı.

Elif Duman
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Yenimahalle Belediyesi, Başkentin kültür, sanat merkezi olan ve özellikle yaz aylarında yoğun etkinliklere ev sahipliği yapan Nazım hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’ni bakıma aldı. Pandemi sürecini değerlendiren Yenimahalle Belediyesi Türkiye’nin en büyük salonlarından biri olma özelliğine sahip çok amaçlı salonu baştan aşağı yeniliyor. Öte yandan kongre ve sanat merkezinin fuaye alanı ve kulisleri de bakıma alındı.

1650 kişi kapasitesi ile 2012 yılından bu yana binlerce etkinliğe ev sahipliği yapan çok amaçlı salon, normalleşme sürecinin devamı halinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yenilenen yüzüyle kapılarını açacak.

Nazım’da hummalı çalışma

8 yıldır tiyatro, konser, panel, konferans ve gösteri gibi pek çok etkinliğe ev sahipliği yapan çok amaçlı salonda bugünlerde hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında salonda boya badanadan, sahne cilasına, zemin eğimi düzenlemesinden tüm koltuk döşemelerinin değişimine, ışık ve ses düzenine kadar her yer tek tek yenileniyor. Yenileme çalışmalarının ardından Yenimahalle’nin çok amaçlı salonu etkinliklerin tek adresi olmaya, birbirinden değerli sanatçı ve konukları ağırlamaya devam edecek.

Sanatın merkezi her zaman Yenimahalle olacak

Bir yandan ilçede virüsle mücadele için dezenfekte işlemlerine devam edilirken diğer yandan salgın sonrası için hazırlıkların aralıksız devam ettiğini ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ülkemizde şartlar normale döndüğünde Yenimahallemiz her yıl olduğu gibi yine sanatın merkezi olacak” dedi. Yenimahalle Belediyesi’nin salonlarının birbirinden güzel kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Başkan Yaşar “Sanata ve sanatçıya önem vermeyen toplumlar gerilemeye mahkumdur. Dünyada artık ülkelerin değerleri, sadece ekonomik değerleriyle ölçülmüyor. Sanata ve kültüre verdikleri değerlerle de ölçülüyor. Biz onurla, gururla sanatın ve sanatçının yanında olmaya, onların etkinliklerine destek olup, onları ilçemizde ağırlayarak Yenimahallelilerle buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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Bugün 11:05 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

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