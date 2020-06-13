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Çankaya'daki renk cümbüşü tüm Ankaralılar'ı bekliyor!

Çankaya Belediyesi, 500’den fazla park ve yeşil alanı  birer birer çiçeklendirme ve bitkisel düzenleme çalışmalarını tamamlıyor.

Elif Duman
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Çankaya Belediyesi, 500’den fazla park ve yeşil alanı  birer birer çiçeklendirme ve bitkisel düzenleme çalışmalarını tamamlıyor.

Çankaya Belediyesi, park ve yeşil alanlardaki çalışmalarını yeni normale uygun olarak artırdı. Çankaya Belediyesi, vatandaşların sıklıkla kullandığı parklar başta olmak üzere birer birer tüm parklarını elden geçiriyor. Çiçeklerle donatılan parklara bitkisel bakım da yapılarak yeni bir görünüm kazandırılıyor.  

Çankayalıların ve Ankaralıların özellikle hafta sonu vakit geçirdikleri Kuğulu Park, Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Uğur Mumcu Parkı, Lozan Park, Zafer Park ve İsmet İnönü Parkı başta olmak üzere tüm parklar sırayla bitkisel revizeden geçiriliyor.

Kadife, yıldız, horoz ibiği, petunya, begonya, sardunya ve vinka gibi yazlık çiçekler diken Çankaya Belediyesi ekipleri, ihtiyaç olan parklara leylandi, akasya, mazı, süs eriği, süs elması, süs kirazı ağaçlarından da dikiyor.

Büyük bir kısmı tamamlanan çalışmalarla renk cümbüşüne dönüşen Çankaya parkları, yaklaşık 500 bin adet çiçekle Çankayalıları bekliyor. 

Belediye ekipleri vatandaşlarca sık kullanılan parklarda sosyal mesafe düzenlemesi de yapıyor. 
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Bugün 11:25 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediyeler

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