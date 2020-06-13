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CHP’de korona virüs alarmı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal’ın sekreterinde, eşinde ve çocuğunda korona virüs tespit edildi.
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal’ın sekreteri A.Ç’de korona virüse rastlandı. Edinilen bilgilere göre A.Ç’nin eşinde şikayetler üzerine başvurduğu hastanede yapılan testte korona virüse rastlandı

.Bunun üzerine akciğer kontrollerini yaptıran A.Ç’de belirtiye rastlanmadığı için Genel Merkeze gelmeye devam etti. Daha sonra test yaptıran A.Ç’de virüs tespit edildi. Bunun üzerine CHP yönetimi, herkese 14 gün izin verdi.

Bugün 12:03 TSİ İHA Ankara- Gündem

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