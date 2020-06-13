CHP’de korona virüs alarmı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal’ın sekreteri A.Ç’de korona virüse rastlandı. Edinilen bilgilere göre A.Ç’nin eşinde şikayetler üzerine başvurduğu hastanede yapılan testte korona virüse rastlandı
.Bunun üzerine akciğer kontrollerini yaptıran A.Ç’de belirtiye rastlanmadığı için Genel Merkeze gelmeye devam etti. Daha sonra test yaptıran A.Ç’de virüs tespit edildi. Bunun üzerine CHP yönetimi, herkese 14 gün izin verdi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz