Libya’da siviller için tehdit oluşturan mayın ve EYP’ler temizlenmeye başlandı

Darbeci General Hafter’in Libya’da işgal ettiği bölgelerin kurtarılmasıyla birlikte Hafter milislerinin döşedikleri mayınlar da teker teker temizleniyor. Birleşmiş Milletler’in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin davetiyle bölgede Libya Ordusu’na Eğitim ve Danışmanlık desteği veren Türk Silahlı Kuvvetleri, sivillerin zarar görmemesi ve evlerine dönebilmeleri için mayın ve tuzaklanmış patlayıcıları temizlik çalışmalarına başladı.

(İHA)