Ankara'da görülmüştü! Gök Gürültüsü ve Ejderha Videosu Doğru Mu?

Ankara'da son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle gök gürültülü ve sağnak yağışlara sahne oldu. Özellikle 11 Haziran sağnak yağış ve gök gürültüsü, Ankara'da sağnak yağışlar nedeniyle su baskınlarına neden olmuştu. Tabi bu olaylarla beraber doğal güzelliklerde ortaya çıktı.

En son sosyal medyada yayınlanan bir videoyu hızla meraklılar tarafından yayılarak trend oldu..

11 Haziran günü Ankara'da özellikle Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde sağnak yağış ve gök gürültülerine sebep olmuştu. İşte habere konu görüntünün bu ilçelerde çekildiği idda edilmişti. Görüntülerde Ankara'da başlayan şiddetli yağış ve gök gürültüsü ile beraber bir şimşek görülürken çevrede vatandaşların çığlıkları ve gök gürültüsü duyuluyor.

Sosyal medyada yayılan bu görüntüde gök gürültüsü, şimşeklerin çakması, insanların bağrışmaları arasında Ejderha videosu görülmüştü.

Videoyu inceleyen uzmanlar, videoyada yer alan gök gürültüsü, şimşeklerin çakması, insanların bağrışmaları arasında Ejderha görülmesi olayının kurgulanmış efek olduğuna karar verildi.

Video 3 farklı tarihte daha öncede yayınlanmış..

Ayrıca bu videoyu görsel arama yöntemiyle ters arama yapan uzmanlar, aynı videonun daha önce 6 Nisan’da Rusya’da, 18 Nisan’da Çin’de, 29 Nisan’da da Türkmenistan’da yaşananları gösterdiği iddiasıyla paylaşıldığını tespit etmişler.

Sonuç olarak Ankara Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde çekildiği idda edilen doğa olayının efekler ile hazırlanmış olup, daha öncedende 3 farklı tarihte yayınlandığı tespit edilmiştir..