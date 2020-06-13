Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya’nın Toroslarında bulunan 2 bin rakımlı Söbüçimen Yaylası’ndan çektiği görüntülerle doğduğu evi, yaşadığı Yörük kültürünü ve çocukluk yıllarındaki hatıralarını anlattı. Karlama, darı çorbası gibi yöresel lezzetlere de değinen Çavuşoğlu, muhteşem bir doğanın bulunduğu Söbüçimen’de doğal yaşamı, endemik bitki örtüsü, yörenin özelliklerini paylaştı.
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Bakan Çavuşoğlu’ndan “Ata Yurdum Söbüçimen” paylaşımı - Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Toroslarda bulunan Söbüçimen Yaylası’nda doğup büyüdüğü yerleri anlattığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz