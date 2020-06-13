Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 18:57 TSİ- Gündem G: Bugün 19:10 TSİ

Bakan Çavuşoğlu’ndan “Ata Yurdum Söbüçimen” paylaşımı - Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Toroslarda bulunan Söbüçimen Yaylası’nda doğup büyüdüğü yerleri anlattığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya’nın Toroslarında bulunan 2 bin rakımlı Söbüçimen Yaylası’ndan çektiği görüntülerle doğduğu evi, yaşadığı Yörük kültürünü ve çocukluk yıllarındaki hatıralarını anlattı. Karlama, darı çorbası gibi yöresel lezzetlere de değinen Çavuşoğlu, muhteşem bir doğanın bulunduğu Söbüçimen’de doğal yaşamı, endemik bitki örtüsü, yörenin özelliklerini paylaştı.

Bugün 18:57 TSİ İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Hava ve Deniz Kuvvetlerinden Akdeniz’de Açık Deniz Eğitimi mask
Hava ve Deniz Kuvvetlerinden Akdeniz’de Açık Deniz Eğitimi
İstanbul Havalimanı’nın bağımsız üçüncü pisti açılıyor mask
İstanbul Havalimanı’nın bağımsız üçüncü pisti açılıyor
Balıkçının kediden kurtardığı kargayla 8 yıllık dostluğu görenleri şaşırtıyor mask
Balıkçının kediden kurtardığı kargayla 8 yıllık dostluğu görenleri şaşırtıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından ‘Kontrol Sosyal Hayat’a ilişkin kamu spotu mask
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından ‘Kontrol Sosyal Hayat’a ilişkin kamu spotu
Bugün Ankara'ya Yağmur Yağacak mı? 12 Haziran 2020 Günü Ankara'da Hava Durumu Nasıl Olacak! mask
Bugün Ankara'ya Yağmur Yağacak mı? 12 Haziran 2020 Günü Ankara'da Hava Durumu Nasıl Olacak!
Türiye’de korona virüsten 17 kişi daha hayatının kaybetti mask
Türiye’de korona virüsten 17 kişi daha hayatının kaybetti
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da vaka sayısı arttı mı? Ankara'da kaç koronavirüs vakası var? mask
Ankara'da vaka sayısı arttı mı? Ankara'da kaç koronavirüs vakası var?
18 ile yeni vali atanırken 23 ilin valisi yer değiştirdi! İşte yeni valiler - Ankara mask
18 ile yeni vali atanırken 23 ilin valisi yer değiştirdi! İşte yeni valiler - Ankara
Yasak aşk cinayeti! Eşinden boşan, ben evlenecem dediği an... mask
Yasak aşk cinayeti! Eşinden boşan, ben evlenecem dediği an...
İnsan yüzlü örümcek! Görenleri Hayrete Düşürüyor mask
İnsan yüzlü örümcek! Görenleri Hayrete Düşürüyor
Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri Faaliyete geçiyor! Duruşma ve İcralar Başlıyor... mask
Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri Faaliyete geçiyor! Duruşma ve İcralar Başlıyor...
Yapışık ikizler Yiğit ve Derman Ankara Şehir Hastanesine yerleştirildi mask
Yapışık ikizler Yiğit ve Derman Ankara Şehir Hastanesine yerleştirildi

GALERİ

Başkentte sağanak hayatı zorladı - Ankara'da yollar göle döndü! mask
Başkentte sağanak hayatı zorladı - Ankara'da yollar göle döndü!
Gelin ve damadın tercihi lüks araç yerin atlar oldu - Video Haber mask
Gelin ve damadın tercihi lüks araç yerin atlar oldu - Video Haber
Vatandaşlar Menekşe plajına akın etti - Video Haber mask
Vatandaşlar Menekşe plajına akın etti - Video Haber
Belgrad Ormanı’nda ‘normalleşme’ yoğunluğu - Video Haber mask
Belgrad Ormanı’nda ‘normalleşme’ yoğunluğu - Video Haber
Piknikçilere “ayı” sürprizi - Video Haber mask
Piknikçilere “ayı” sürprizi - Video Haber
Orman yangınlarına yeni önlem “Doğa Devriyesi” - Video Haber mask
Orman yangınlarına yeni önlem “Doğa Devriyesi” - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL