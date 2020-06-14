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Sağlık Bakanı Koca Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde fotoğraf paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde bir hastanın fotoğrafını paylaştı.
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Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Paylaştığım fotoğraf, günceldir. Bugün ziyaret ettiğimiz ve sadece COVID-19 hastalarının kabul edildiği Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde çekilmiştir” ifadelerini kullandı.

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