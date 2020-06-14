İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Bingöl’de meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, “Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar Jandarma Karakol Komutanlığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 güvenlik korucumuz göçük altında kalmış, 2’si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
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“1 güvenlik korucumuz göçük altında kalmış, 2’si de hafif şekilde yaralanmıştır”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl’de meydana gelen depremle ilgili, “Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar Jandarma Karakol Komutanlığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 güvenlik korucumuz göçük altında kalmış, 2’si de hafif şekilde yaralanmıştır” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz