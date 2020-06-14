Bakan Soylu’dan “Bingöl” açıklamaları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl’de meydana gelen depremin ardından bölgedeki duruma ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarını sürdürdü. Bakan Soylu, “Yedisu ilçesi elmalı köyünde bir ev, Umurlu mezrasında ahırlar yıkılmış, can kaybı yok, Yedisu Dinarbey köyünde 1 ev yıkılmış, can kaybı bilgisi yok, Yayladere Güneşlik Karakolu’nda önemsiz sayılabilecek çatlak mevcut” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, “Yayladere yolunda depremden kaynaklı heyelan oluştuğu bildirildi, yol açma ekipleri yola çıktı. AFAD, Jandarma ve UMKE Ekipleri sevk edildi” bilgisini de verdi.

Bakan Soylu, “Tunceli, Muş, Elazığ, Erzincan Valilerimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde deprem hissedildi ancak hasara yönelik ihbar yok” ifadelerini kullandı. Soylu, taramalara AFAD ekipleri ve jandarma tarafından devam edildiğini de bildirdi.

(İHA)