Ankara ve Türkiye'de Korona Vaka Sayısı Artıyor! İşte Son Rakamlar

Sağlık bakanı Koca birazdan Twitter hesabında Türkiye'de vaka sayısını birazdan açıklayacak...

Bugün ki vaka sayısı: 1562 **** İyileşen hasta sayısı: 1330 *** Bugün ki Vefat Sayısı:15

Sağlık bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabında mesaj vermeye devam ediyor. Son mesajı şöyle;"Virüs, bazı dış yüzeylerde bir süre canlı kalıyor. Virüs bulunan bir yüzeye elinizle dokunduğunuzda, elin ağız ve burunla teması hastalığa yol açar. Mesafe kuralına uymayıp, bir de el sıkışırsak virüse fırsat tanımış oluruz. Tokalaşmayalım. Bugünlerde dostça olan tokalaşmamaktır."

Bir başka Mesajı:"Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. Geri adım atmayacak kadar güçlü ve tedbirlerde deneyimliyiz. Başladığımız gün, yarın için güven verici bir gün olsun."