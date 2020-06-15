Sözcü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Pençe-Kartal Operasyonu başladı.
İnsanımıza, insanlığa ve ülkemize düşmanlık eden terörle mücadelemiz kesintisiz sürüyor” dedi.
AK Parti MKYK ve MYK Üyesi sözcü Ömer Çelik, “Pençe-Kartal Operasyonu başladı” paylaşımını yaptı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz