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“Pençe-Kartal Operasyonu başladı”

AK Parti MKYK ve MYK Üyesi sözcü Ömer Çelik, “Pençe-Kartal Operasyonu başladı” paylaşımını yaptı.
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Sözcü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Pençe-Kartal Operasyonu başladı.

İnsanımıza, insanlığa ve ülkemize düşmanlık eden terörle mücadelemiz kesintisiz sürüyor” dedi.

(İHA)

Bugün 03:05 TSİ İHA Ankara- Gündem

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