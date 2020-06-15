İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından ‘PençeKartal’ operasyonu hakkında açıklama yaptı. Altun, “PençeKartal operasyonuyla Kuzey Irak’taki terör mevzilerini yerle bir ediyor, terörü kaynağında kurutma stratejimizi bir kere daha hayata geçiriyoruz. Varlığımıza kast edenler, kahraman ordumuzun pençeleri arasında yok olmaya mahkumdur. Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun!” ifadelerine yer verdi.
Bugün 09:02 TSİ- Gündem
İletişim Başkanı Altun’dan ‘PençeKartal’ operasyonu hakkında açıklama
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Varlığımıza kast edenler, kahraman ordumuzun pençeleri arasında yok olmaya mahkumdur” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz