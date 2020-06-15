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Bakan Akar’dan pilotlara tebrik: “Bu vatan size minnettar”

Pençe-Kartal Operasyonunun başarıyla tamamlanmasının ardından dönüşe geçen pilotlarla telsizden irtibat kuran Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekatın başarıyla tamamlandığını belirterek pilotları tebrik etti. Bakan Akar, “Bu vatan size minnettar. Sağ olun, var olun” dedi.
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Terör örgütü PKK’nın karakol ve üs bölgelerine artan taciz ve saldırı teşebbüsleri üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Pençe-Kartal Operasyonu başlatıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında teröristlerce üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Gara, Avaşin Basyan ve Hakurk’taki terör yuvaları vuruldu. Operasyonu Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nden sevk ve idare etti.

Harekatın tamamlanmasının ardından Akar, dönüşe geçen olan pilotlarla telsizden görüştü. Pilotları tebrik eden Akar, "Pençe-Kartal Harekatımız büyük bir başarıyla, sizlerin katkıları, fedakarlıkları, kahramanlığınızla tamamlandı. Büyük bir başarıyla tamamlandı. Terör yuvaları yerle bir edildi. Ülkemizi, milletimizi, karakollarımızı, üs bölgelerimizi taciz eden, saldırı planlayan terör yuvaları teröristlerin başlarına yıkıldı. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz, sizleri seviyoruz, sizlere güveniyoruz. Bugüne kadar yaptıklarınızdan dolayı sizi şahsım, Genelkurmay Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımız adına kutluyorum. Hepinize hayırlı, başarılı görevler” dedi.

Pilotlar da Bakan Akar’ın sözlerine, telsizden, “Hava Kuvvetlerinin vurucu gücü olan bizler her zaman, her daim göreve hazırız” şeklinde karşılık verdi.

Bakan Akar da pilotlara, “Bu vatan size minnettar. Sağ olun, var olun” dedi.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Bugün 10:03 TSİ İHA Ankara- Gündem

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