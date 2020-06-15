Keçiören Belediyesi'nden Ankara'ya bir ilk daha... Proje hızla devam ediyor!

Keçiören Belediyesi hizmet binası yanında yapımına devam edilen 400 araçlık otopark projesi yoğun bir çalışma maratonuna girdi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Otoparkımız, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşırken, otoparkın üstünde bulunan süs havuzu, ses ve ışık gösterileri hemşehrilerimize eşsiz bir görsel şölen sunacak. Ankara’da, uzun zaman sonra belediye imkânlarıyla yapılan bir eser olma özelliği taşıyan kapalı otoparkımızın mülkiyeti ve işletmesi de belediyemize ait olacak” dedi.

“KEÇİÖREN PROJELERLE ANILACAK”

Keçiören Belediyesi tarafından inşa edilen kapalı otoparkın en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulacağını da kaydeden başkan Altınok, “Otopark inşaatımızda çalışmalarımız sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar devam ediyor. büyük bir rantın bulunduğu, mülkiyeti belediyemize ait olan arsamızda 400 araçlık kapalı otoparkımız kalaba kent meydanındaki trafiğ büyük oranda rahatlatacak. Her kesime yönelik hizmet alanlarımız genişleyerek devam edecek. Keçiören, hayata geçirdiğimiz projelerle anılacak ve bir marka haline gelecek” ifadelerini kullandı.

“OTOPARKIN ÜZERİNDE MÜZİKLİ FISKİYE VE SÜS HAVUZU YER ALACAK”

Başkan Turgut Altınok, kapalı otopark projesine ilişkin teknik detayları da vererek şunları aktardı:

“400 araçlık otoparkımız 3 kat olarak inşa edilecek. Engelliler için 14 araçlık alanın ayrıldığı otoparkın üstünde müzikli fıskiye sistemi ve süs havuzu yer alacak. Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarıyla 11 bin 068 metrekarelik yapı alanına sahip olan otopark; Kalaba Kent Meydanı, Keçiören Belediyesi ve Keçiören Kaymakamlığına bağlı olarak oluşan trafik yoğunluğunu büyük oranda hafifletecek. Otopark, elektronik “Dolu-Boş” sistemi sayesinde araçlarını park etmek isteyen vatandaşlara kaç araçlık park alanı olduğunu da gösterecek. Tek giriş ve ayrı tek çıkışı bulunan otoparkın içerisinde ayrıca bisiklet parkı, araç elektrikli şarj ünitesi, su deposu gibi alanlar da yer alacak.”