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16 Haz 2020 - 09:23- Belediyeler G: 16 Haz 2020 - 09:26

Nikah Salonlarında Kovid-19 Tedbirleri

Altındağ Belediyesi evlendirme tesisleri, alınan hijyen önlemleriyle birlikte, kapılarını yeniden açtı. 

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Altındağ’da mutluluğa “evet” demek isteyen çiftler için bekleme sona erdi. Altındağ Belediyesi evlendirme tesisleri alınan hijyen tedbirleriyle birlikte kapılarını açtı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelenen nikah törenlerini sırasıyla gerçekleştirdiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Yeni evlenen çiftlerimiz, her bakımdan yepyeni bir hayata adım atıyorlar. Hem onların hem de halkımızın sağlığı için biz gereken her şeyi düşündük. İçleri rahat olsun.” dedi. 

HİJYEN TEDBİRLERİ ÜST SEVİYEDE

Evlendirme tesislerinde alınan hijyen önlemleri hakkında bilgi veren Başkan Balcı şunları kaydetti:

“Koronavirüs tedbirleri nedeniyle pek çok çiftimiz nikahını ertelemek zorunda kalmıştı. Ancak mutlu yuvalarını kurmak için, çiftlerimizi daha fazla bekletmek istemedik. Evlendirme tesislerimizi titiz bir düzenlemeyle içerisinde bulunduğumuz yeni normal hayatımıza adapte ettik. Gerekli olan her yere uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme notlarımızı astık. Merkezlerimizin içerisine ve dışarısına el dezenfektan cihazları koyduk. Nikah merasimlerine evlenecek çiftlerimizin yanı sıra en fazla 15 misafir kabul edebiliyoruz. Bu konuda kimse çiftlerimize darılmasın, gücenmesin lütfen… 15 misafir dışında, daha fazla davetliyi içeriye kabul edemiyoruz. İçeri giren herkesin maskeli olması çok önemli… Bu nedenle herkese koruyucu maske dağıtıyoruz. Ayrıca bir nikah bitmeden diğer nikahın misafirlerini içeriye kabul etmiyoruz. İki nikah arasında temizlik ve havalandırma için yeterli süre bulundurmaya özen gösteriyoruz. Salonu boşaltıyor, havalandırıyor, dezenfekte ediyor, diğer misafirlerimizi içeriye öyle alıyoruz.”

“KURALLARA UYMAK ŞART…”

İçerisinde bulunduğumuz yeni normal hayata uyum sağlamak konusunda, çiftlerden de hassasiyet beklediğini söyleyen Başkan Balcı, “Herkes için, hepimiz için yepyeni bir dönem… Yeni normal hayatımıza, sağlığımız için konulan kurallara uyum sağlamak zorundayız. Bu hem bizim için, hem de halk sağlığı için çok önemli…” dedi. Başkan Balcı, evlenecek olan çiftlere yeni yuvalarında mutluluk ve sağlık temenni etti. 
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16 Haz 2020 - 09:23 Ankara/ Altindağ- Belediyeler

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