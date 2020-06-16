LGS'ye 4 Gün Kala Tüyolar

Milyonlarca öğrencinin daha iyi bir lise eğitimi almak için ter dökeceği Liselere Geçiş Sınavı öncesinde, 36 yıllık tecrübesi ve uyguladığı dershane+okul eğitim modeli ile eğitimin öncü markası olan Nesibe Aydın Okulları Eğitim Uzmanları, öğrenci ve velilere tavsiyelerde bulundu.

Pandemi döneminde eğitimlerine online olarak evde devam eden öğrencilerin, hedeflerine ulaşmaları için en önemli unsurun sınav motivasyonlarını kaybetmemeleri olduğunun altını çizen uzmanlar, öğrenci ve velilerin en çok merak ettikleri soruların yanıtlarını verdi. İşte o sorular ve yanıtları;

1) Bugünden itibaren neler yapmalıyım?

a) Eksik veya yetersiz olduğun konuları tekrar etmeli, her gün bir adet LGS deneme çözmelisin.

b) Akşam en geç, saat 22.30’da yatmalı, sabah da saat 07.00’de kalkmalısın.

c) Her sabah kahvaltı yapmalı, öğünlerini atlamadan, sağlıklı besinler tüketmelisin.

d) Her gün temiz havada yürüyüş ve fiziksel hareketler yapmalısın.

e) Covid-19 nedeniyle, hijyen tedbirlerine ve sosyal mesafe kuralına uymalı, dışarı çıkarken maske takmalısın.

2) Sınavdan bir gün önce neler yapmalıyım?

a) Cuma günü, çalışmayıp dinlenebilirsin.

b) Beslenme alışkanlıklarının dışına çıkmamalı, dışarıda yemek yememeli, metabolizmanın tepki vermesine sebep olacak yağlı ve ağır yiyecekler tüketmemelisin.

c) Gün içerisinde temiz havada ve yeşillik bir ortamda, 1 - 1,5 saat kadar yürüyüş yapmalısın.

d) Sınav günü giyeceğin kıyafeti hazırlamalı, eşofman tarzı rahat ve pamuklu kıyafetler seçmelisin.

e) Sınav günü yanında olması gereken nüfus cüzdanı, kalem, silgi, su, maske, küçük boy sprey dezenfektan gibi materyalleri hazırlamalı ve şeffaf bir kalem kutusunun içine yerleştirmelisin.

f) Uyumadan önce sıcak bir duş almak, bünyenizi dinlendirip, gece rahat uyumanızı sağlayacaktır.

3) Sınav sabahı nasıl hazırlanmalıyım?

a) Sabah 07.00’de kalkıp dengeli bir kahvaltı yapmak, hem bedenini hem de ruhunu dinç tutacaktır.

b) Evden çıkmadan önce sınav esnasında yanında bulunması gereken materyalleri son kez kontrol etmeli ve mutlaka maskeni takmalısın.

c) Sınava kendi okulunda gireceğini biliyorsun. En geç, saat 08.45’te sınav yerinde (okulunda) olacak şekilde, evden erken çıkmalısın.

d) Bina girişinde sosyal mesafeyi koruyarak bekleyemeye özen göstermelisin.

4) Sınavda nelere dikkat etmeliyim?

a) Sınav başlamadan önce, mutlaka tuvalete gitmelisin.

b) Sınav giriş belgeniz sıranıza konulmuş olacak, adınıza düzenlenmiş optik form da (cevap kâğıdı) gözetmen tarafından size sınavdan önce verilecektir.

c) Sınav başladığında, maskeni çıkarıp çıkarmama kararını kendin verebilirsin.

d) Sık sık saate bakmak, yaşadığın stresi artıracaktır. Sürekli zamanı kontrol etmek yerine sorulara odaklanmalısın.

e) Çözemediğin soruyla inatlaşmamak ve işaret koyarak diğer soruya geçmek, zamanı iyi kullanman için en önemli kuraldır. Vaktin kalırsa dönüp tekrar o soruya bakabilirsin.

f) Sınav esnasında yaşanabilecek hiçbir negatif durumun seni etkilemesine izin vermemeli ve başarının en büyük anahtarının “öz güven” olduğunu bilmelisin. Unutma; çok çalıştın ve başaracaksın!

Pandemi döneminde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen uzaktan eğitim faaliyetlerinin, dünyanın önde gelen ülkelerine dahi örnek olduğunu belirten Nesibe Aydın Okulları Eğitim Uzmanları, öğrencilerin eğitimden geri kaldıkları endişesi taşımamalarını ve öz güvenli bir şekilde sınava girmeleri için velilerin de çocuklarına destek olmalarını tavsiye etti.